Microsoft kan binnenkort nieuws over Xbox Series X aankondigen

Snak je naar meer informatie over de volgende Xbox Series X console? Wij ook en het lijkt erop, dat er een paar grote aankondigingen aankomen.

Microsoft organiseert volgende week twee dagen lang liv streams op Mixer om te praten over de toekomstige console, in combinatie met de gamestreamingservice waar we meer van verwachten te horen in de volgende generatie consoles: Project XCloud.

Hoewel we redelijk wat tijd hadden met xCloud tot dusver, en zeker meer gehoord hebben over de Xbox Series X specs dan die van de PS5, is er nog steeds veel waar we niks over weten, en deze livestream kan erop gericht zijn om ons meer te informeren.

Bekijk ook: Microsoft onthult nieuwe Xbox Series X specificaties en features

De live stream series lijken de gesprekken, die Microsoft had gepland voor de GDC 2020 (Game Developer's Conference) te vervangen. Deze werden geannuleerd nadat er zorgen rondom de gezondheid ontstonden vanwege het COVID-19 virus, maar het gemak van online videostreaming, en het bestaan van het Mixer-platform van Microsoft, betekent dat die GDC-aankondigingen nog steeds bekend kunnen worden gemaakt.

Wat wordt er aangekondigd?

Op de Game Stack Live evenement-pagina is het volgende te lezen: "Kijk mee op Mixer op 17-18 maart waar we content zullen livestreamen, die we hadden gepland voor de Game Developers Conference van dit jaar."

"We beginnen op de 17e om 18u (onze tijd), kom meer te weten over de nieuwste (cloud)gaming-innovaties van Microsoft, neem een kijkje achter de schermen met de makers bij Xbox Game Studios en het ID@Xbox programma, en ga nog een stapje verder met diepgaande technische gesprekken en panelgesprekken met marktleiders".

Er zijn livestreams gepland voor allerlei soorten onderwerpen, inclusief game ontwerp, Gears 5's toegankelijkheidsinstellingen en een gesprek waarin "Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming" wordt genoemd (18 maart, 19u40). Het evenement wordt afgetrapt op 17 maart, om 18 uur plaatselijke tijd met dit specifieke gesprek, wat plaatsvindt op 18 maart om 19u40.

We weten voor het eerst niet precies wat er wordt aangekondigd, maar de samenvoeging van de Xbox Series X en Project xCloud namen wijzen erop dat er iets vergevorderd is.

We weten dat de console wordt ontwikkeld met Project xCloud in gedachten. Dit is een streamingdienst voor cloudgaming in tegenstelling tot offline games van Xbox Game Pass. We hopen dus meer te weten komen over nieuwe features en hoe gebruikers precies toegang krijgen tot de service vanaf de console.

We houden je op de hoogte over eventuele belangrijke updates, maar je kunt je natuurlijk ook gratis inschrijven voor Mixer.