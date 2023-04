Microsoft komt met optie om sneller Windows 11 updates te ontvangen

Windows 11 heeft zojuist een optionele update ontvangen waarbij Microsoft een kleine maar belangrijke wijziging heeft aangebracht aan de manier waarop updates gedownload worden.

Met patch KB5025305 (opens in new tab) is er nu een optie waarmee je kunt vragen om je pc voorrang te geven voor niet-beveiligingsupdates. Updates die louter functies toevoegen en niets te maken hebben met beveiligingsproblemen of bugs zullen op deze manier sneller naar jouw systeem komen.

Je vindt deze optie met omschrijving "Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn" op de Windows Update-pagina in de Instellingen, nadat je patch KB5025305 hebt geïnstalleerd. Mogelijk heb je deze wijziging al eerder gezien in test builds, maar hij is nu aanwezig in een preview van Windows 11. Deze optionele update wordt binnenkort op alle pc's met Windows 11 beschikbaar, want hij wordt voor elke gebruiker uitgerold als cumulatieve update vanaf 9 mei.

Naast de mogelijkheid om bij Windows-updates vooraan in de rij te staan, introduceert KB5025305 nog een esthetische aanpassing. Er zijn namelijk enkele animaties zijn toegevoegd voor het Widgets-pictogram op de taakbalk.

Een gokje wagen

De optie om sneller updates te ontvangen, is zeker niet slecht. Toch gaan wij deze optie niet aanzetten en misschien is dat voor jou ook wel de betere keuze. Het probleem met snellere updates is dat je mogelijk sneller in aanraking komt met bugs.

Windows 11 (en Windows 10) werken meestal prima met updates en de kans op een bug voor een individuele gebruiker relatief klein is. We zien regelmatig meldingen van problemen met Windows 11, maar ze treffen niet iedereen. Je zult misschien nooit van een bug afweten als je een bepaald deel van het besturingssysteem of specifieke app niet gebruikt.

Wat je mening ook is over de algemene gevaren van Windows-bugs, er is altijd een kleine kans dat je getroffen wordt. Het cruciale punt is dat die kans kleiner wordt als je langer wacht op een update. Early adopters melden problemen vaak snel aan Microsoft zodat die opgelost worden voor een update breed wordt uitgerold.

Even wachten lijkt het verstandigst om het risico te verkleinen, vooral bij feature-updates. De enige reden waarom je die vroeg wilt hebben is ongeduld. Beveiligingsupdates zijn daarentegen dringender, omdat ze beveiligingslekken repareren die je in sommige gevallen echt in de problemen kunnen brengen.

Tot slot mogen we niet vergeten dat dit nog steeds een preview update is, maar het zou ons verbazen als Microsoft dit niet doorvoert in de cumulatieve update van volgende maand.