Marvel's Guardians of the Galaxy 3 trailer toont Adam Warlock en baby Rocket

Guardians of the Galaxy 3

De eerste trailer voor Guardians of the Galaxy Volume 3 is eindelijk beschikbaar. Het ziet eruit als een emotioneel en passend einde van het verhaal in de MCU van het huidige team.

De eerste teaser voor de Marvel Phase 5 film is online verschenen na zijn vertoning op de Braziliaanse Comic-Con (CCPX). We zien niet alleen een kort fragment van Will Poulter's Adam Warlock, maar ook onze beste plantaardige vriend Groot die samen met Star-Lord vecht. De extreem schattige baby Rocket kunnen we natuurlijk moeilijk vergeten. Waarschijnlijk komen we in deze film dus te weten welke experimenten hij ondergaan heeft in het verleden.

Bekijk de trailer voor Marvel's Guardians of the Galaxy 3 hieronder:

De derde Guardians of the Galaxy-film zal de gebeurtenissen oppakken na de Holiday Special, die onlangs werd uitgebracht op Disney Plus als onderdeel van MCU Phase 4.

In de komende superheldenfilm zal Chris Pratt's Star-Lord nog steeds op zoek zijn naar Gamora uit 2014. Die mogen we niet verwarren met de "echte" Gamora die stierf in Avengers: Infinity War. Hier gaat het over de Gamora die we zagen vertrekken na de nederlaag van Thanos in Avengers: Endgame.

Daarnaast moet de groep ook afrekenen met Adam Warlock, die achter de Guardians aanzit na hun verraad aan de Sovereign in Guardians of the Galaxy Volume 2. Ook is er nog de kleine kwestie van Chukwudi Iwjui's High Evolutionary, de antagonist van de film en de persoon die op Rocket heeft geëxperimenteerd.

Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Volume 3 arrives in theaters May 5, 2023. #GotGVol3 pic.twitter.com/FFp9K8qhsCDecember 1, 2022 See more

De typische humor van de Guardians, mede (en vooral) mogelijk gemaakt door Drax, mag natuurlijk niet ontbreken. De emotionele scènes met Rocket en zijn soulmate, de otter Lylla, veel actie met onze favoriete humanoid Nebula, indrukwekkende sci-fi shots en een zorgvuldig samengestelde playlist van regisseur James Gunn maken het geheel compleet.

In Guardians of the Galaxy Volume 3 keren de grootste sterren van de franchise terug voor wat mogelijk hun laatste optreden is. We zien bijvoorbeeld Bradley Cooper en Vin Diesel, die respectievelijk Rocket en Groot vertolken. Gunn zelf schrijft en regisseert ook voor de laatste keer een Marvel-film, aangezien hij sinds kort mee aan het hoofd staat van DC Studios.

Guardians of the Galaxy 3 verschijnt op 5 mei 2023 wereldwijd in de bioscoop.