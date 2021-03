Life is Strange: True Colors en Remastered Collection aangekondigd

Square Enix heeft Life is Strange: True Colors aangekondigd tijdens een showcase, evenals een Life is Strange Remastered Collection.

Life is Strange: True Colors volgt een compleet nieuwe protagonist: Alex Chen (vertolkt door Erika Mori). Alex Chen heeft haar "vloek" vrijwel heel haar leven onderdrukt. Ze beschikt over een psychische 'Empathie'-kracht, waarmee ze sterke emoties van anderen kan ervaren, absorberen en manipuleren. Deze emoties zien er voor haar uit als gekleurde aura's.

Na een leven lang in de pleegzorg te hebben gezeten, wordt Alex herenigd met haar broer Gabe in het kleine Amerikaanse dorpje Haven. Ze hoopt daar een nieuw thuis te vinden. Als Gabe door een "ongeluk" om het leven komt, leert Alex om te gaan met haar krachten, terwijl ze de mysteriën van Haven ontrafelt om erachter te komen wat er echt met haar broer is gebeurd. Alex maakt ook nieuwe vrienden en mogelijk romantische connecties: Ryan en Steph. Die laatste kun je wellicht herkennen van Life is Strange: Before the Storm).

Voor het eerst in de reeks is Life is Strange: True Colors niet ontwikkeld door Dontnod, maar door Deck Nine Games. Dit is de maker achter de spin-off Life is Strange: Before the Storm. Er zijn opnieuw vijf hoofdstukken te beleven. Life is Strange: True Colors verschijnt op 10 september 2021 op PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC en Google Stadia.

Bekijk de trailer hieronder:

Life is Strange Remastered

(Image credit: Square Enix)

Voor fans van Life is Strange is er goed nieuws. Naast een derde Life is Strange-titel kondigt Square Enix aan dat het ook een Life is Strange Remastered Collection zal uitbrengen.

De Life is Strange Remastered Collection bevat Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm, met verbeterde graphics en belichting. Hoewel Life is Strange 2 niet in het pakket zit, is de remaster een goede kans voor nieuwe spelers om in het verhaal te duiken.

De Life is Strange Remastered Collection is een onderdeel van de Ultimate Edition van Life is Strange: True Colors, maar is ook beschikbaar als standalone pakket. De Remastered Collection moet ergens tussen september en november verschijnen.