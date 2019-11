LG G8X ThinQ met Dual Screen vanaf 14 november verkrijgbaar in Nederland

Nog een week wachten en dan is de LG G8X ThinQ beschikbaar. De fabrikant van het Zuid-Koreaanse smartphonemerk maakt bekend dat het toestel op 14 november te koop is in Nederland.

Wat deze telefoon speciaal maakt, is het feit dat hij een tweede scherm in een speciale hoes heeft zitten. Zo heb je twee schermen die je kunt gebruiken zonder dat je de smartphone hoeft te vouwen. Ook kan de schermhoes 360 graden draaien, zodat je hem dicht kunt klappen. Als je hem vervolgens weer openvouwt, net als dat je een boek openslaat, heb je twee schermen.

Het extra scherm in de hoes heeft een 6,4-inch OLED-display met Full HD+ resolutie, net als het scherm op het toestel. Je kunt dus meerdere dingen tegelijk doen, bijvoorbeeld Insta Verhalen bekijken op het ene scherm en een appje sturen naar een vriend op het andere.

Prijs en specificaties

En wat mag dat dan kosten? Voor de LG G8X Thinq betaal je 949 euro.

Het toestel is alleen in een zwarte uitvoering beschikbaar en draait op een Snapdragon 855 processor en beschikt over 6GB aan RAM en een opslag van 128GB. De opslag kan worden uitgebreid met een microSD-kaart.

De LG G8X Thinq heeft een vingerafdrukscanner, een koptelefoon-aansluiting en een accu van 4000 mAh met snelladen. De telefoon beschikt over drie camera's, een selfiecamera van 32MP en achter twee camera's van 12MP en 13MP.

De LG-smartphone wordt geleverd met Android 9 Pie, dus niet het nieuwe Android 10 besturingssysteem. Nog niet, want naar verluidt is de Zuid-Koreaanse fabrikant bezig met een update voor de G8X Thinq.