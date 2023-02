LG brengt Apple TV Plus naar goedkopere tv's

LG en Apple brengen Apple TV Plus naar LG's webOS Hub platform, een versie van LG's smart TV software die het in licentie geeft aan andere tv-makers. Dat geeft meer mensen toegang tot Apple's eigen streamingdienst.

De overeenkomst betekent dat de Apple TV Plus nu op een groter aantal goedkope smart tv's met het besturingssysteem kan draaien en dat Apple Music ook op die tv's komt. De samenwerking brengt daarnaast AirPlay en HomeKit naar sommige tv's met de webOS Hub.

De webOS Hub is door deze licentie aan andere tv-makers uitgegroeid tot een van de meest gebruikte platforms voor tv's in het midden- en lagere segment. Volgens LG hebben 200 partners in meer dan 100 landen het besturingssysteem onder licentie, waaronder Blaupunkt, Aiwa en Hyundai.

Deze versie van webOS krijgt daarentegen niet de ontwerpwijziging en nieuwe functies die je in de software van de nieuwe LG C3 en LG G3 tv's zult zien.

Wordt Apple TV Plus het nieuwe Netflix?

(Image credit: Apple TV)

Met een reeks goed ontvangen en goed bekeken programma's zoals Severance, Bad Sisters en For All Mankind maakt Apple TV Plus een goede start in zijn strijd om een echt alternatief voor Netflix te worden. Het feit dat Netflix stappen begint te zetten om het delen van accounts te beperken of beëindigen, maakt het alleen maar beter voor Apple.

Met langverwachte titels als Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon en de terugkeer van de populaire comedyserie Ted Lasso die de komende maanden op Apple TV Plus zullen verschijnen, zou 2023 zijn grootste jaar tot nu toe moeten worden voor.

Deze nieuwe overeenkomst zou ertoe moeten bijdragen dat Apple TV Plus net zo toegankelijk wordt als Disney Plus en Amazon Prime Video. Hoewel het nog niet is bevestigd of de ondersteuning van Apple TV Plus voor 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision en Dolby Atmos zal worden uitgebreid naar webOS Hub-apparaten, is de toevoeging van Home Kit en AirPlay-functionaliteit alvast een grote stap vooruit.