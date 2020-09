Lenovo introduceert goedkope Smart Clock Essential en nieuwe premium laptops

Zoals we gewend zijn van Lenovo, zien we rond deze tijd heel wat nieuwe producten die in de loop van het najaar te koop zullen zijn. Ook dit jaar zijn er tal van nieuwigheden, waaronder de Lenovo Smart Clock Essential en enkele gloednieuwe gewone laptops en ultra-dunne gaming laptops. We krijgen zelfs een nieuwe premium tablet te zien.

Lenovo Smart Clock Essential

Als eerste is er de Lenovo Smart Clock Essential. Die hakt de prijs van de originele Smart Clock (bijna) in twee en gaat in de loop van september over de toonbank voor 59,99 euro. De Lenovo Smart Clock Essential is in feite niets meer dan een digitale klok met een smart speaker. Je krijgt dus geen touchscreen dat info weergeeft zoals op het origineel, maar een statische digitale klok en beperkte info over het weer van die dag. Op deze manier hebben mensen nu een goedkopere manier om de combinatie van een smart speaker en wekkerradio in huis te halen.

Lenovo Yoga 9i en Yoga Slim 9i

Daarnaast zien we twee gewone premium laptops. De Lenovo Yoga 9i is een twee-in-een laptop terwijl de Slim 9i een gelijkaardig design heeft maar geen twee-in-een model is. De Lenovo Yoga 9i kan je zien als de opvolger van de Yoga C940 van vorig jaar en heeft nu een verbeterde Dolby Atmos soundbar in het scharnier zitten. Het toetsenbord is daarnaast verbeterd met achtergrondverlichting die automatisch wordt bepaald aan de hand van het omgevingslicht. Ook het touchpad heeft een upgrade gekregen en is nu bijna onzichtbaar geworden. De Lenovo Yoga 9i is er in een 14-inch en 15-inch versie, waarbij de 14-inch versie beschikbaar is in een lederen uitvoering, zoals de HP Spectre Folio. Deze laptops hebben tot slot een beginprijs van 1899 euro, zijn uitgerust met 10e generatie processoren van Intel en kan je kopen in de loop van oktober 2020.

De Lenovo Yoga Slim 9i is daarentegen alleen als 14-inch versie beschikbaar en heeft geen ingebouwde soundbar in het scharnier. Het verbeterde toetsenbord en touchpad zijn hier wel aanwezig, evenals de 10e generatie Intel Core-processoren. De Lenovo Slim 9i heeft een beginprijs van 1799 euro en is in de loop van november 2020 beschikbaar.

Lenovo Tab P11 Pro

Voor het eerst sinds lang pakt Lenovo met een gloednieuwe premium tablet. Hiermee gaat het de strijd aan met de iPads van Apple en de Android-tablets van Samsung. De Lenovo Tab P11 Pro is namelijk uitgerust met een scherp OLED-scherm van 11,5-inch met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en Dolby Vision.

De Snapdragon 730G binnenin is echter geen premium chipset waardoor zaken als videobewerking bijvoorbeeld geen aanrader zijn. Met de 6GB RAM-geheugen zou wisselen tussen apps echter geen probleem mogen zijn en games zijn zeker ook mogelijk.

De Lenovo Tab P11 Pro biedt ook ondersteuning voor een stylus en toetsenbordcover, maar beide accessoires zijn apart aan te kopen. Hoewel de tablet draait op Android 10 zijn er toch enkele sneltoetsen op dat toetsenbord voor Microsoft Office-apps. Ook is er de functie om je achtergrond te vervagen tijdens videogesprekken.

De tablet is tot slot verkrijgbaar vanaf november 2020 en heeft een richtprijs van 699 euro (zonder accessoires).