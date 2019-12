Lanceringsdatum nieuwe Motorola Razr uitgesteld

De lancering van de opvouwbare flip smartphone, de Motorola Razr, is uitgesteld vanwege leveringsproblemen. Pre-orders die eigenlijk op 26 december al gedaan konden worden, zijn ook opgeschort.

Motorola heeft de voorverkoop en de lancering uitgesteld, en als reden het volgende opgegeven: "Om de vraag van consumenten beter tegemoet te komen." Deze verklaring was aan de media gegeven door moederbedrijf Lenovo. "De vraag is hoog en als gevolg daarvan, is het ons aanbod in rap tempo ontgroeid."

Het bedrijf heeft nog geen nieuwe lanceringsdatum bekendgemaakt, ze werken nu aan "het vaststellen van de juiste hoeveelheid en het inplannen hiervan, om er zeker van te zijn dan meer consumenten toegang hebben tot de Razr tijdens de lancering". Of dat nu het maken is van een inhaalslag op de vraag, of gewoon wachten om meer interesse te genereren is onduidelijk.

In elk geval verwacht het bedrijf een "significante verschuiving van de oorspronkelijke lanceringstijdslijn", zo laat Bloomberg weten.

Uitstel voor de vraag, niet vanwege het design

Maar Motorola geeft niet aan dat de vertraging te maken heeft met ontwerpproblemen. De Samsung Galaxy Folds originele lanceringsdatum in maart 2019, was een half jaar uitgesteld toen reviewers fouten ontdekten in het scherm. De vernieuwde versie zit iets steviger in elkaar.

Er is geen indicatie dat de Razr lijdt aan een vergelijkbaar lot als dat van een eerdere opvouwbare smartphone.

In elk geval zijn er berichten dat de opvolger Motorola Razr 2020 ergens volgend jaar zal verschijnen, dus hopelijk wordt de Razr 2019 uitgebracht voordat we te veel te weten komen over zijn opvolger.