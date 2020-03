Je WhatsApp chats worden een stuk veiliger met deze nieuwe functie

Een belangrijke nieuwe WhatsApp beveiligingsfunctie kan binnenkort worden uitgerold. Onverschrokken speurneuzen bij WABetaInfo hebben de nog niet onthulde functie, genaamd Protected Backups, in een bètaversie van de Android app gespot.

Aangezien de feature nog officieel moet worden toegevoegd aan de app, en WhatsApp-eigenaar Facebook er nog iets over moet zeggen, zijn de details nu wat schaars, maar we hebben nog steeds een interessante visie van wat je kunt verwachten van de populaire berichtenapp.

De functie werd in de WhatsApp versie 2.20.66 voor Android gespot. Het werkt op dit moment nog niet, maar analyse van de interface van de bètaversie toont dat WhatsApp-gebruikers op een bepaald moment in staat zijn om gecodeerde back-ups van hun chats in Google Drive op te slaan.

Een nieuwe optie in de Chat Backup sectie van WhatsApp, geeft gebruikers de mogelijkheid om 'Wachtwoord bescherming backup' te maken door de Protected Backups in te schakelen. Als je kijkt naar het Google Drive gedeelte van de instellingen van WhatsApp, zie je een waarschuwing dat cloud backups niet beveiligd zijn met end-to-end codering (zoals het geval is bij berichten). De nieuwe Protected Backup functie voegt een extra beveiligingslaag toe, wat betekent dat noch WhatsApp, noch Google de backups kunnen zien.

Encryptie van chatback-up

Aangezien deze beveiligingsfunctie alleen is ontdekt door WABetaInfo, en niet is aangekondigd door WhatsApp, is het onmogelijk om te zeggen wanneer het functioneel zal worden voor betatesters. En zelfs nog moeilijker om te raden wanneer het beschikbaar zal zijn voor reguliere gebruikers. Het is ook lastig om te zeggen of iOS-gebruikers toegang krijgen tot dezelfde optie; we zullen het gewoon moeten afwachten.

