De beste wachtwoordmanager van 2020: sla al je login-gegevens veilig op

Een goede wachtwoordmanager kan echt een grote verandering betekenen. De meeste mensen hebben allerlei soorten online accounts, en het is heel makkelijk om te vervallen in de gewoonte om overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Het lijkt handig, maar zorgt ook voor veel risico's. Slechts een van je accounts hoeft gehackt te worden om alle andere kwetsbaar te maken.

Met een wachtwoordmanager hoef je geen duizenden logins meer te onthouden voor al je online accounts. Het houdt je wachtwoorden ook veilig door automatisch combinaties te genereren die onmogelijk achterhaald kunnen worden. Bovendien worden ze allemaal veilig opgeslagen in een gecodeerde kluis.

Een wachtwoordmanager kiezen is een belangrijke beslissing, dus we hebben de allerbeste opties getest en degenen uitgekozen die wij vertrouwen om onze eigen inloggegevens veilig te houden. Veel van deze wachtwoordmanagers bieden gratis en betaalde accounts aan, dus er is voor ieder wat wils.

(Image credit: Dashlane)

1. Dashlane

Een geweldige wachtwoordmanager en nog veel meer

Browser plug-ins: Chrome, Firefox, Edge | Desktop-apps: Windows, macOS | Mobiele apps: iOS, Android

Makkelijk synchroniseren tussen apparaten

Beschikt over een VPN

Veilige opslag van je documenten

Betaalde accounts zijn nogal duur

De gratis versie van Dashlane is een uitstekende wachtwoordmanager voor een enkel apparaat, hij is in staat om logins op te slaan tot 50 accounts in een veilige kluis met multi-factor authenticatie, zoals LastPass. Hij kan veel meer doen dan wachtwoorden bedenken. Hij kan ook allerlei soorten informatie opslaan en automatisch formulieren invullen met adressen en contact-info.

Tot dusver is alles goed, maar Dashlane's premium service is nog indrukwekkender. Niet alleen laat het je al je wachtwoorden synchroniseren tussen al je apparaten (zowel desktop en mobiel), maar het monitort ook de dark web naar datalekken en stuurt je gepersonaliseerde meldingen als een van je opgeslagen logins wordt gevonden in de gestolen gegevens.

Zoals te verwachten hangt hier wel een prijskaartje aan en Dashlane's premium plan is een van de meest prijzige opties die er is, maar de extra diensten (plus toegang tot een VPN en prioriteit bij support) zijn de kosten wel waard.

Bekijk meer op de website van Dashlane

(Image credit: LastPass)

2. LastPass

Makkelijk in gebruik en boordevol doordachte functies

Browser plug-ins: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera | Mobiele apps: iOS, Android

Multi-factor authenticatie

App-logins op mobile

Eenvoudig in gebruik

Af en toe serverproblemen

LastPass is makkelijk in gebruik, heel veilig, zit boordevol functies en biedt zowel gratis als betaalde opties aan, dus je kunt kiezen wat het beste bij je past.

Alle gegevens worden opgeslagen met het gebruik van AES-256 bit-encryptie met PBKDF2 SHA-256 en salted hashing om ze veilig te houden. En het is ook niet beperkt tot wachtwoorden. Je kunt eveneens creditcard-info en adressen bewaren, zodat ze automatisch toegankelijk zijn als je online aan het shoppen bent. Daar komen ook nog gecodeerde notities bij, details van verzekeringsvoorwaarden en nog veel meer.

De gratis versie van LastPass is uitstekend, maar premium accounts zijn erg redelijk geprijsd en bieden een extreem handige extra functie: de mogelijkheid om in te loggen op apps op je smartphone. Erg weinig wachtwoordmanagers kunnen dit, en het kan onmisbaar zijn als je ooit je smartphone verliest en je wilt voorkomen dat mensen toegang krijgen tot je mails en social media.

Een van de favoriete LastPass functies is zijn ondersteuning voor multi-factor authenticatie, dit helpt je te beschermen tijdens een phishing poging door een extra authenticatie toe te voegen als je inlogt op je accounts. Denk aan een code die is gegenereerd door een mobiele app of een vingerafdrukscan. Hoewel je het steeds vaker ziet, bieden niet alle websites en diensten dit aan, dus als al je logins veilig zijn in een kluis die beschermd wordt op deze manier is dat een zegen.

Bekijk meer op de website van LastPass

(Image credit: Keeper)

3. Keeper Password Manager

Een premium wachtwoordmanager, een geweldige keus voor gezinnen

Browser plug-ins: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera | Desktop apps: Windows, macOS, Linux | Mobiele apps: iOS, Android

Ondersteunt onbeperkt aantal apparaten

Biometrische authenticatie

Veilig delen van opnames

Geen gratis versie

Er is geen gratis versie van Keeper Password Manager, maar je kunt het 30 dagen uitproberen voordat je besluit om je te abonneren.

Net als je zou verwachten van een premium product, is Keeper een van de meest geavanceerde wachtwoordmanagers die er is. Niet alleen biedt het plugins voor elke grote browser, plus mobiele apps voor iOS en Android, het is ook beschikbaar als een desktop app voor Windows, macOS en Linux. Er is bovendien ondersteuning voor biometrische authenticatie op smartphones en het synchroniseert je gegevens op een onbeperkt aantal apparaten.

Net als de betaalde versie van Dashlane, waarschuwt Keeper je als een van je wachtwoorden opduikt in een datalek. Het waarschuwt je ook als een van je wachtwoorden zwak is, of al eerder is gebruikt en het helpt je om een sterk nieuw wachtwoord te verzinnen.

Ook is er een uitstekende gezinsaanbieding. Die beschermt niet alleen de logindetails van iedereen bij je thuis, het laat je ook bestanden veilig delen met elkaar en het biedt een gecodeerde berichtentool dat een solide alternatief biedt voor WhatsApp als je graag Facebook-diensten wilt vermijden.

Bekijk meer op de website van Keeper

(Image credit: Roboform)

4. RoboForm

Een wachtwoordmanager die veilig en heel betaalbaar is

Browser plug-ins: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera | Desktop apps: Nee | Mobiele apps: iOS, Android

Redelijke prijs

Slaat data online of lokaal op

Multi-factor authenticatie

Geen synchronisatie in gratis versie

Roboform is een andere veelzijdige wachtwoord manager, met plugins voor alle grote browsers en mobiele apps voor zowel iOS als Android.

De gratis versie is uitstekend, het biedt je een veilige kluis voor al je logins (hoewel je ook de optie hebt om alleen je gegevens op te slaan op je toestel als je dat prefereert), een audit tool om zwakke wachtwoorden of gekopieerde wachtwoorden te herkennen en een wachtwoordgenerator om wachtwoorden te vervangen. Die bedenkt sterke combinaties van nummers, letters en tekens zonder herkenbaar patroon.

In tegenstelling tot LastPass, synchroniseert de gratis versie van RoboForm je wachtwoorden niet voor meerdere apparaten. Daarvoor heb je een betaalde versie nodig, maar de prijzen zijn heel redelijk. Je krijgt ook een heleboel handige functies erbij, zoals de mogelijkheid om logins veilig te delen, multi-factor authenticatie en 24/7 ondersteuning met prioriteit.

Bekijk meer op de website van RoboForm

(Image credit: Dominik Reichl)

5. KeePass Password Safe

Een niet-commerciële wachtwoordmanager voor gevorderde gebruikers

Browser plug-ins: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera (unofficial) | Desktop apps: Windows | Mobile apps: iOS, Android (unofficial)

Compleet gratis

Open-source software

Geen biometrische ondersteuning

Geen synchronisatie

Het is niet de meest esthetische wachtwoordmanager ter wereld, maar KeePass Password Safe biedt solide beveiliging, ondersteuning voor meerdere gebruikers en gedownloade plugins om zijn functies uit te breiden.

KeePass' veilige wachtwoordgenerator kan logins produceren die geschikt zijn voor die vervelende websites met hele specifieke voorschriften, en geeft duidelijk alle opties aan die het gegenereerde wachtwoord zwakker kunnen maken.

De wachtwoordmanager beschikt over compacte installatie , waardoor het kan draaien vanaf een usb-stick zonder dat je het hoeft te installeren op een pc. Hij kan de invoer van en de uitvoer naar een breed scala aan bestandsformaten aan en er zijn volop aanpassingsopties om uit te proberen.

Het feit dat KeePass Password Safe open-source is, betekent dat iedereen de code kan nakijken op mogelijke zwaktes. Dat houdt in dat elk beveiligingsprobleem geïdentificeerd kan worden en meteen opgelost kan worden. En er is een grote reeks aan browser plugins en apps van derden voor de integratie van database met je browser en mobiele apparaten.

Het ontbreekt wel aan het gemak van een commerciële wachtwoord manager, maar als je de voorkeur geeft aan het lokaal opslaan van je wachtwoord dan is KeePass een goede optie.

Bekijk meer op de website van KeePass Password Safe