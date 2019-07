Is dit de Fossil Sport 2 smartwatch?

Een van de allerbeste smartwatches van het moment kan wel eens een vervolg krijgen, want een Bluetooth-certificaat lijkt de toekomstplannen van Fossil te onthullen.

Een nieuw apparaat heeft zojuist groen licht gekregen van Bluetooth SIG (dat is de certificeringsinstantie voor apparaten die gebruik maken van de connectiviteitstechniek) en het lijkt erop dat het de Fossil Sport 2 kan zijn.

We weten dat het product op 1 juli is gecertificeerd en we weten dat het is gebouwd door Fossil. Dat garandeert natuurlijk niet dat het een Fossil Sport smartwatch is, aangezien het bedrijf verschillende horloges onder verschillende merknamen maakt, maar gezien de modelnummers lijkt het toch om een Sport te gaan.

De Fossil Sport 2 maakt kans op een plek in de beste smartwatches van 2019

Liever geen horloge? Probeer de 10 beste fitness trackers

Volgens de lijst heeft dit nieuwe apparaat de codenaam DW10F1 meegekregen en aangezien de originele Fossil Sport de naam DW9F1 had, is het niet moeilijk om af te leiden dat dit de Sport 2 kan zijn.

Later dit jaar?

We noemden dit apparaat al in een lijst van andere Fossil Wear OS smartwatches die we verwachten, waaronder toestellen voor modemerken Michael Kors, Emporio Armani en Diesel.

We hebben nog geen Bluetooth SIG details voor deze andere horloges gezien, dus het kan zijn dat de DW10F1 sneller gelanceerd zal worden dan de rest.

Welke specificaties de Fossil Sport 2 juist zal hebben is onduidelijk. We kunnen waarschijnlijk een Qualcomm Snapdragon Wear 3100 chipset verwachten (net zoals bij de originele Sport) en het is zo goed als zeker dat we ook enkele verbeterde fitnessfuncties op het horloge zullen zien.

De originele Fossil Sport werd vorig jaar in november uitgebracht, dus het kan zijn dat we nog een paar maanden moeten wachten om dit nieuwe model te zien. Dat gezegd hebbende, betekent Bluetooth-certificering meestal dat een product bijna op de markt gaat komen, dus de kans bestaat dat we er meer over horen voor de eerste verjaardag van de Fossil Sport.

Via Gadgets and Wearables