iOS 14.2 update voegt 117 emoji's toe aan je iPhone, van ninja's tot tandenborstels

Apple heeft deze week de iOS 14.2 en iPad 14.2 updates uitgerold. Deze bevatten enkele nuttige updates voor HomePod, AirPlay en het controlecentrum. Maar voor velen zal de meest opwindende update de toevoeging van 117 emoji's zijn.

De meest in het oog springende nieuwkomers zijn de bruiloftsthema-emoji's, waaronder mannen en vrouwen in smokings, maar ook mannen en vrouwen in jurken en sluiers. Deze set emoji's is bijzonder inclusief en bevat ook een transgender pride-vlag, de toevoeging van 'Mx. Claus' en een genderneutrale persoon die een baby met een flesje voedt.

Daarnaast vind je in deze batch een aantal bijzonder vreemde emoji's: een 'anatomisch' hart en longen, een uitgestorven wollige mammoet en dodo, Russische nestpoppen, een blanco wit bord en een grafsteen.

Als je jouw berichten met wat huishoudelijke spullen wil oppoetsen, vind je nu een nieuwe schroevendraaier, wc-ontstopper, tandenborstel, ladder en zaag.

We zien ook ook enkele nieuwe smakelijke etenswaren, van verse bosbessen, olijven en paprika's tot een tamale, platbrood en bubbelthee.

Als we de emoji zouden moeten kiezen die we het meest gaan gebruiken, dan gaan we voor de twee knuffelende mensen, het lachende gezicht met traan en de Groucho Marx-vermomming.

Je kunt de volledige lijst op Emojipedia bekijken, evenals de nieuwe emoji's die ergens in 2021 zullen verschijnen.

Hoezeer we ook van emoji's houden, we zijn ook enthousiast over enkele andere veranderingen die deze update naar iPhones en iPads brengt.

Om te beginnen heeft Apple Shazam rechtstreeks opgenomen in het menu van het controlecentrum waar je de zaklamp aanzet of de helderheid aanpast. Tik op de knop voor muziekherkenning en hij pikt de muziek om je heen op en vertelt je wat er wordt afgespeeld.

Vervolgens activeert deze update Intercom, een nieuwe HomePod-functie waarmee je kunt communiceren met familieleden op aangesloten Apple-apparaten zoals iPhones, iPads, Apple Watches, CarPlay en AirPods. Geüpdatete iPhones kunnen Intercom-meldingen ontvangen die, wanneer ze worden aangetikt, het audiobericht afspelen.

Tot slot krijg je nog een nieuw AirPlay-besturingsschema, een update die de levensduur van AirPods beschermt tijdens het opladen, nieuwe achtergronden en enkele bugfixes. De update naar iOS 14.2 brengt dus heel wat nieuws met zich mee, dus download hem zeker zodra hij beschikbaar is op jouw toestel.