IFA 2021 geannuleerd wegens gezondheidsrisico's corona

IFA 2021 gaat niet door vanwege "wereldwijde gezondheidsrisico's" door de coronapandemie. Het betreft een van de belangrijkste evenementen voor consumenten van elektronica.

De IFA zou aanvankelijk plaatsvinden van 3 tot 7 september in Berlijn. Vanwege opkomende varianten van het coronavirus en zorgen over de uitrol van vaccins in Duitsland heeft de organisatie besloten het evenement niet door te laten gaan.

Het is op dit moment niet duidelijk of IFA 2021 alsnog zijn doorgang zal vinden in een online omgeving. De organisatie van IFA heeft echter al wel laten weten dat het samenwerkt met partners uit de industrie en media om het evenement volgend jaar wel te laten plaatsvinden. Die editie staat gepland voor een start op 2 september 2022.

De beslissing is gemaakt na verschillende gesprekken met deskundigen op het gebied van volksgezondheid en meerdere stakeholders. In een persbericht worden de volgende redenen genoemd voor het annuleren van het evenement: "de snelle opkomst van nieuwe Covid-19-varianten" en de "aanhoudende onzekerheden over de snelheid van de uitrol van vaccinatieprogramma's over de hele wereld".

"De laatste ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid brengen te veel risico's met zich mee voor de planning van het evenement", zegt Kai Hillebrandt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Consumer & Home Electronics GmbH. "Innovatie heeft een platform nodig; het heeft de wereldwijde aandacht nodig. Daarom willen merken en fabrikanten uit de technische industrie heel graag naar IFA Berlin 2012 komen."

"Er zijn nu simpelweg teveel onzekerheden. Daarom is het voor bijna niemand mogelijk om op een verantwoorde manier zijn deelname aan de beurs te plannen", voegt hij eraan toe.

Daarnaast zou Messe Berlin, de aanvankelijke locatie van het evenement, deels zijn omgebouwd tot een vaccinatiecentrum en een noodziekenhuis. Deze zijn waarschijnlijk langer nodig dan aanvankelijk werd verwacht. "We hebben deze beslissing niet licht genomen", stelt Martin Ecknig, CEO van Messe Berlin. "IFA Berlin is misschien wel het belangrijkste evenement van het jaar, zowel voor merken als verkopers. Echter moeten de gezondheid en veiligheid van iedereen absoluut voorop staan."

Het is goed mogelijk dat andere geplande evenementen, zoals MWC 2021, de beslissing van IFA Berlin zullen volgen. Zodra we hier meer over weten, lees je het op TechRadar.