Huawei's tijdelijke handelslicentie vervalt, dus geen updates meer voor oudere smartphones

Alsof Huawei al niet genoeg problemen had met de VS, is de tijdelijke licentie van het bedrijf om Android-updates te voorzien aan oudere telefoons net verlopen. Dat betekent dat smartphones zoals de Huawei P30 Pro vanaf heden waarschijnlijk geen besturingssysteemupdates of security patches meer zullen krijgen.

Tot nu toe had de licentie het mogelijk gemaakt dat smartphones die voor het verbod in de VS werden gelanceerd, software-updates van Google bleven krijgen. De Washington Post meldt dat de licentie op 13 augustus is verlopen, dus dat is nu niet meer mogelijk.

Wat dit precies betekent als je een Huawei-telefoon gebruikt die voor 16 mei 2019 in de verkoop ging, is niet direct duidelijk: je toestel zal niet plotseling stoppen met werken, maar Google is niet langer bevoegd om Huawei te voorzien van Android-updates of om Google's Android-apps (zoals Gmail en Google Maps) te updaten.

Google heeft aan de Post bevestigd dat de tijdelijke algemene licentie (of TGL) het mogelijk maakte om apparaten zoals de Huawei P30 te blijven ondersteunen, maar gaf geen commentaar op wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn nu de TGL is verlopen.

In een hulpdocument dat eerder dit jaar werd gepost, zei Google het volgende: "We zijn met Huawei blijven werken, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften, om beveiligingsupdates en algemene updates te leveren aan Google's apps en diensten op bestaande apparaten, en we zullen dat blijven doen zolang het is toegestaan."

Hoewel het er niet op lijkt dat de apps van Google ineens van telefoons worden gehaald waar ze vooraf waren geïnstalleerd, lijkt het nu wel waarschijnlijk dat je vastzit aan de huidige versies van die apps en aan de huidige versie van Android.

De beveiliging is een andere zorg, aangezien Google en Huawei vermoedelijk niet in staat zijn om patches te sturen die bugs verhelpen. Apparaten die na 16 mei 2019 zijn uitgebracht (zoals de Huawei P40) draaien Huawei's eigen Google-vrije Android-software, dus deze kunnen gewoon verder worden bijgewerkt.

We houden je op de hoogte als Huawei gebruikers op de hoogte brengt van wat dit betekent voor Android updates op oudere apparaten.

