Google Stadia controller kan voortaan draadloos verbinden met je pc

We hebben er lang op mogen wachten, maar Google Stadia en de bijbehorende draadloze controller werken nu eindelijk met je pc zoals het hoort.

Je kan de controller nu gebruiken zonder de USB-C-kabel in je pc te stoppen. De ingebouwde draadloze verbinding kan eindelijk gebruikt worden (en had naar onze mening al beschikbaar moeten zijn bij de lancering).

May 5, 2020