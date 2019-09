Google Maps incognitomodus in testfase

Op Google IO 2019 presenteerde de Amerikaanse techgigant voor het eerst haar Google Maps incognitomodus. Uit nieuwe data, gespot door XDA Developers, blijkt dat de functie nu volop in de testfase zit.

De nieuwe feature is vooralsnog exclusief voor leden van de Google Maps previewgroep, als onderdeel van een gesloten bèta. De incognitomodus van Google Maps wordt getest in versie 10.26. Momenteel beschikken alleen Android-testers over de feature.

Via het instellingenmenu schakelen testers de incognitomodus in, waarna de applicatie stopt met het delen van je locatie, het updaten van je locatiegeschiedenis, het opslaan van je zoekgeschiedenis en het gebruiken van persoonlijke data om jouw Maps zoekresultaten te personaliseren.

De hoofdredacteur van XDA Developers is in het bezit geraakt van een GIF dat de nieuwe incognitomodus van Google Maps weergeeft. In onderstaande tweet kun je het met eigen ogen aanschouwen.

Google Maps Incognito Mode is now in testing. This was announced by Google back at Google I/O 2019: https://t.co/7khtC4W6Cy pic.twitter.com/ShVUDxLbW9September 18, 2019

De incognitomodus maakt zichzelf kenbaar door een zwarte streep aan de bovenkant van het scherm te realiseren, waardoor gebruikers zeker weten dat de feature geactiveerd is. Ook aanwezig: het klassieke 'hoed en zonnebril' icoontje dat Google ook in andere programma's gebruikt voor incognitomodus.

Naast de Android-app wordt de bèta feature ook getest op de Android Auto-versie van de Google Maps-applicatie. Android Police heeft onderstaande afbeelding verkregen van een gebruiker die verder anoniem wil blijven.

(Image credit: Android Police)

Op dit moment durven we niet met zekerheid te zeggen wanneer de Google Maps incognitomodus beschikbaar gemaakt zal worden. Aangezien de feature al te gebruiken is in een gesloten bèta, verwachten we dat de functie in de nabije toekomst zijn weg vindt naar reguliere Google Maps gebruikers.