Apple Maps haalt mogelijk Google Maps in met nieuw AR-patent

Historisch gezien heeft Apple Maps nooit zo'n grote populariteit genoten als zijn belangrijkste concurrent, Google Maps. Het bedrijf uit Cupertino heeft de afgelopen maanden echter een heuse inhaalbeweging gemaakt en als we een nieuw patent van de technologiereus mogen geloven, kan de integratie van AR (Augmented Reality) in de navigatie-app het bedrijf helpen om eindelijk zijn grootste concurrent te verslaan.

Volgens Cult Of Mac heeft Apple een patent aangevraagd met de titel 'Navigation Using Augmented Reality', waarin wijzigingen in Apple Maps worden beschreven die route-informatie over de weg voor de auto zou plaatsen.

Om deze technologie te kunnen gebruiken zou de iPhone van de bestuurder op het dashboard van de auto moeten worden gemonteerd, met de camera op de weg gericht.

De bestuurder zou dan in realtime informatie zien verschijnen op de weg, zoals snelheidslimieten, routebeschrijvingen en straatnamen.

Een beeld van de technologie uit het patent. (Image credit: Apple)

Eenvoudiger navigeren

Waarom zou dit nuttig zijn? Wel, navigatie-apps hebben de neiging om een geïllustreerd top-down beeld van de weg te tonen, wat volgens Apple voor bestuurders moeilijk te rijmen valt met de echte wereld die voor hen ligt.

De beschrijving van het patent legt uit dat "door de navigatielaag over de bestaande weg heen te leggen, zal de gebruiker makkelijker begrijpen op welke rijstrook hij zich moet positioneren zonder te hoeven ontcijferen hoe kaartsymbolen zich verhouden tot de echte wereld. Alles wordt dus duidelijker."

Zoals Cult Of Mac suggereert, zou deze functie kunnen werken aan de hand van een augmented reality-bril, hoewel deze technologie nog niet echt op punt staat. Er zijn bovendien ook potentiële veiligheidsrisico's verbonden aan het feit dat het gezichtsveld van bestuurders wordt geblokkeerd door computergegenereerde symbolen.

Zoals met elk patent is er geen garantie dat de AR-navigatie ooit naar Apple Maps zal komen - maar als dat wel het geval is, kan het de app een broodnodige boost geven ten opzichte van concurrent Google.

Via Cult Of Mac