Google Maps voorspelt drukte in het openbaar vervoer

Was het voorheen alleen nog mogelijk om de drukte te voorspellen op de weg, zodat je de file voor kon zijn of een andere route kon plannen, nu geldt dat ook voor het openbaar vervoer. De nieuwe functie van Google maakt het mogelijk om in de grote steden, in Nederland en België, de drukte te mijden.

Onverwachte vertragingen, kortere en uitgevallen treinen kunnen ervoor zorgen dat je reis een stuk minder aangenaam verloopt dan je van tevoren had gedacht. En dat is dus nu verleden tijd met de update van Google Maps.

Voor zowel trein-, bus- en metroreizigers is de druktevoorspelling van toepassing. En dat scheelt een hoop stress, als je van tevoren kunt zien of je relaxt in de trein kan zitten of als sardientjes in een blik in de bus moet staan.

Keuze

Het geeft je als reiziger de keus om op voorhand te bepalen of je wel of niet in die overvolle trein, bus of metro stapt. Moet je bijvoorbeeld naar een afspraak dan kun je er niet onder uit, maar heb je geen haast dan neem je gewoon een trein, bus of metro later.

Je vraagt je misschien af hoe Google die drukte kan voorspellen. Dat wordt gedaan op basis van informatie van eerdere ritten. Deze informatie is verstrekt door reizigers zelf. Door middel van een onderzoek waarin hen vragen werden gesteld over de drukte in de trein en bus kon Google een voorspelling maken van de drukte in de grote steden.

Dit wordt weergegeven met een icoon van een poppetje, hoe meer poppetjes hoe drukker het in de trein is. Ook staat er bij of je moet staan of er zitplaatsen beschikbaar zijn. De functie is vanaf donderdag beschikbaar voor meer dan 200 steden wereldwijd en werkt op Android en iOS.