Google Maps biedt nu gedetailleerde gesproken navigatie

Google heeft een nieuwe functie uitgerold die extra gedetailleerde gesproken navigatie biedt als je aan het wandelen bent. Dit helpt je om je bestemming veilig te bereiken.

Detailed Voice Guidance, zoals het officieel wordt genoemd, valt samen met World Sight Day, ofwel Wereld Zicht Dag, en is bedoeld voor mensen die slechtziend zijn en voor hun onbekende routes moeten volgen. Dit geeft ze het vertrouwen dat ze goed en veilig op hun bestemming aankomen.

Bekijk hier ook de beste Android apps

De nieuwe functie vertelt je hoe lang het duurt voordat je weer een bocht om moet gaan, zodat je daarop voorbereid bent. En het laat je weten welke richting je op loopt. Hij waarschuwt je ook als je een grote kruising tegemoet loopt of een kruispunt nadert.

Detailed Voice Guidance kan ook mensen met goed zicht helpen om veilig een route te volgen. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat je je telefoon in je zak houdt op plekken waar veel zakkenrollers actief zijn, en het betekent dat je niet afgeleid wordt door het scherm van je smartphone terwijl je een drukke weg oversteekt.

Hoe stel je het in

Het activeren van de nieuwe modus is heel simpel - je opent het instellingenmenu in Google Maps, klikt op 'Navigatie', scrolt helemaal naar beneden in de lijst tot je 'Wandelen opties' tegenkomt en dan selecteer je 'Detailed Voice Guidance' oftewel Gedetailleerde Stem Assistentie.

Het is geweldig om te zien dat Google stappen zet om hun producten toegankelijker te maken - met name Google Maps, wat de potentie heeft om mensen zelfstandiger te maken, en ze nieuwe plekken te laten ontdekken. Hopelijk is dit de start van meer toegankelijke opties in Google producten.