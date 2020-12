Google Docs, Meet, Gmail en meer zullen binnenkort Internet Explorer verlaten

Deze zomer liet Microsoft weten dat het de webbrowser Internet Explorer zou laten uitdoven, met een geplande stopzetting tegen het midden van 2021.

Google heeft bevestigd dat in navolging van deze melding de Workspace productensuite, waar zowel Gmail, Docs, Sheets, Drive etc. inzitten, de browser op rust zal verlaten.

Zoals we kunnen lezen in een blogpost van Google wordt er aan gebruikers van Workspace gevraagd om een upgrade uit te voeren naar een andere, ondersteunde browser voor 15 maart 2021, om "mogelijke verstoring in de dienstverlening te vermijden, zoals verminderde prestaties of veiligheidsrisico's."

In de komende weken zal Google banners beginnen tonen voor Google Workspace-klanten die nog steeds Internet Explorer 11 gebruiken, om ze eraan te herinneren dat ze moeten omschakelen. Aan admins wordt gevraagd om het upgrade-proces zo snel mogelijk van start te laten gaan.

Internet Explorer op zijn laatste benen

Internet Explorer, dat voor het eerst in 1995 verscheen, heeft het voorbije decennium een flinke duik gemaakt. De browser, die vaak werd uitgelachen voor zijn trage snelheden en onhandige gebruik, werd opzij geschoven voor nieuwere, meer bruikbare alternatieven.

In een poging om gebruikers terug te winnen, heeft Microsoft al zijn energie in de nieuwe browser Edge gestoken. Het verschijnen van de vernieuwde, op Chromium-gebaseerde browser was de laatste nagel aan de doodskist van Internet Explorer.

"Klanten hebben Internet Explorer 11 sinds 2013 gebruikt, toen de online wereld nog iets minder ingewikkeld was dan het landschap nu," legde het bedrijf uit.

"Sinds toen hebben open web-standaarden en nieuwere browsers, zoals de nieuwe Microsoft Edge, gezorgd voor betere, meer innovatieve online ervaringen."

Nu Microsoft bezig is met het uitdovingsproces, zal het de komende maanden ondersteuning voor Internet Explorer stopzetten. Dat geldt nu dus ook voor de producten van Google.

Om complicaties die het gevolg kunnen zijn van een stopgezette ondersteuning van Internet Explorer te vermijden, heeft Google aan de gebruikers geadviseerd om over te stappen naar een handvol andere webbrowsers.

Zoals je wel had verwacht, staat de eigen Chrome browser bovenaan de lijst met aanbevelingen. Rivalen zoals Firefox, Safari en Edge zouden "goed werken met Workspace", maar geen offline toegang tot producten van Google ondersteunen.