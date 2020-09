Internet Explorer verkozen als meest ergerlijke deel van webgebruik

Internet Explorer, de eerbiedwaardige browser van Microsoft, staat nog eens bovenaan op de lijst van meest gehate software systemen die er vandaag zijn.

De browser verscheen bovenaan op een lijst van pijnpunten in een globale enquête bij ontwikkelaars van Mozilla, om daarbij hoger te eindigen dan de Safari browser van Apple.

Het 2020 Browser Compatibility Report van het Mozilla Developer Network vond dat Internet Explorer genoemd werd als het meest voorkomende pijnpunt bij 21,8% van de respondenten, ver boven Safari op 10,4% - met algemene problemen qua vormgeving en stijl op de tweede plaats met 14,1%.

Internet Explorer

Respondenten kregen de volgende vraag: "Wat is voor jou algemeen het belangrijkste pijnpunt bij browsercompatibiliteit?" Hun antwoorden vormden de resultaten van het onderzoek.

Los van Internet Explorer en Safari werd Chrome in 6% van de klachten genoemd, met zowel Firefox als Microsoft Edge op 3%.

Als we kijken naar de individuele antwoorden die door de respondenten werden geleverd, dan zien we dat Internet Explorer kritiek kreeg voor zijn bugs, problemen met renderen en een gebrek aan ondersteuning voor nieuwere technologie. De hoofdklacht was dat het nog steeds de standaardbrowser is voor veel organisaties, wat een sterk gebrek aan investering in een digitale upgrade voor bedrijven toont.

In het algemeen vond de studie dan bijna 75% van de respondenten tevreden of heel tevreden was van het Web in zijn geheel, maar slechts 44% was blij met de compatibiliteit van hun browser.

"We hoorden van problemen met alle grote webbrowsers, en het grootste aantal problemen qua compatibiliteit werd gerapporteerd voor Internet Explorer en Safari", concludeert het verslag.

"Met het uitrollen van het op Chromium-gebaseerde Edge bij updates van Windows verwachten we dat problemen met Microsoft Edge Legacy en Internet Explorer zullen verminderen."

Microsoft heeft recent aangekondigd dat het volgend jaar Internet Explorer zal stopzetten. De plannen voor de gefaseerde stopzetting naderen hun einde, nu Microsoft de ondersteuning voor Internet Explorer 11 zal stopzetten op 17 augustus 2021.

Na deze deadlines zullen gebruikers van de niet meer ondersteunde browser een "verslechterde ervaring" beleven; nieuwe functies van Microsoft 365 zullen niet meer beschikbaar zijn voor achterblijvers en bestaande web app functies zullen worden uitgeschakeld.

De meest recente cijfers van NetMarketShare (voor augustus 2020) tonen dat 5,55% van alle gebruikers nog zich nog steeds tot Internet Explorer richten.

Via The Register