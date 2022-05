'Goedkopere Samsung OLED-tv's verschijnen niet meer dit jaar'

Samsung heeft zijn eerste OLED 4K-tv van dit jaar al uit de doeken gedaan in de Benelux (de Samsung S95B (opens in new tab), welke een niet eerder vertoond QD-OLED-paneel gebruikt), maar toch gaat de release van de geplande OLED-reeks niet van een leien dakje. Het zakelijke geschil tussen LG en Samsung is nog altijd bezig, en de langverwachte betaalbare W-OLED-serie (white OLED) lijkt de dupe te zijn geworden.

Een nadere verklaring: LG Display is de enige maker van W-OLED-panelen voor tv's, en er is al een tijdje een strijd (opens in new tab) gaande met Samsung over de prijs van dit product. Eerdere berichten claimden dat bij het niet kunnen bereiken van een overeenkomst in mei, Samsungs goedkopere OLED-tv-modellen hoogstwaarschijnlijk niet zouden verschijnen in 2022.

Inmiddels lezen we in een nieuw bericht van The Elec (opens in new tab) dat het geschil niet de reden is voor Samsungs uitstel, maar dat de vraag vanuit de consument de hoofdreden is dat de Zuid-Koreaanse fabrikant niet met de W-OLED-tv's meer op de proppen komt dit jaar.

De vraag naar Samsung-tv's in het algemeen (inclusief LCD-tv's) zitten in een dip volgens bronnen van The Elec ten opzichte van de piek tijdens de pandemie. Samsung wil zich dan ook niet haasten met de lancering van W-OLED-tv's.

Verder lezen we dat Samsung ook gevraagd heeft aan LG Display om in de toekomst samen te werken aan het ontwikkelen van W-OLED-technologieën, als onderdeel van de onderhandelingen. Hier was LG blijkbaar echter niet gevoelig voor, aangezien een co-creatie beperkingen zou opleggen aan hoe LG Display de panelen zou kunnen gebruiken en verkopen.

Het plan van Samsung om niet W-OLED-tv's te lanceren dit jaar heeft vrijwel zeker invloed op het aantal verschepingen van W-OLED-apparatuur. De oorspronkelijke verwachting stond op 10 miljoen stuks.

Opinie: volgend jaar is een betere optie voor Samsung W-OLED-tv's

Het gaat al maanden rond dat Samsung OLED-tv's wil lanceren met W-OLED-panelen van LG. Dat Samsung nu dat plan uitstelt vanwege een gebrekkige vraag, klinkt een beetje vreemd. Wellicht is het echter een goede keuze.

Bij TechRadar zijn we zeer benieuwd wat Samsungs beeldverwerkingstechnologie kan doen met OLED-panelen, maar ons argument voor het voorlopig niet uitbrengen van meer OLED-tv's komt neer op één ding: Dolby Vision.

Tot op de dag van vandaag weigert Samsung om deze HDR-standaard te ondersteunen, en het vrijwel het enige merk op de markt wat hier zo halsstarrig in is. Een van de grootste voordelen van Dolby Vision is dat het betere dingen kan realiseren met HDR-beelden op displays met beperkte helderheid, waaronder die interessante W-OLED-tv's.

Doordat het lijkt alsof Samsungs weerstand ten opzichte van Dolby afneemt (2022-tv's van Samsung ondersteunen voor het eerst Dolby Atmos), is het niet vreemd om te denken dat er in 2023 wellicht een of meerdere modellen ook Dolby Vision gaat ondersteunen. Dat zou een mooi verkoopargument zijn voor de W-OLED-tv's, en wie weet komt er dan wel een model in onze lijst met beste tv's.