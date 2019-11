Give-away: The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition voor Nintendo Switch

Als je al aangenaam verrast was dat The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition uitgebracht werd voor de Nintendo Switch, dan gaan wij je nu nogmaals verrassen. We mogen namelijk een exemplaar van deze game weggeven aan onze lezers.

Let wel: we geven alleen de Nintendo Switch-editie van de game weg. Je moet dus al in het bezet zijn van een Nintendo Switch om de game te kunnen spelen. Ben je benieuwd naar de speelervaring van The Witcher 3 op de Switch? Dan verwijzen we je graag door naar onze review.

Deelnemen kan je tot slot makkelijk doen via de link naar het formulier hieronder.

Deelnemen kan vanaf dinsdag 12 november om 13u tot maandag 18 november om 23u59. Klik hier om naar het deelnameformulier te gaan.