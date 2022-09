Gerucht: 'Nvidia RTX 4090 en RTX 4080 grafische kaarten op 20 september onthuld'

Recentelijk gelekte foto’s van de Zotac RTX 4090 trek zeker de aandacht van veel mensen, vooral met het aankomende Nvidia GTC-evenement op 20 september. Veel mensen, waaronder ons, verwachten dat Nvidia de volgende generatie grafische kaarten.

Nu we foto’s van echte geproduceerde grafische kaarten in combinatie met de verpakking zien, verhoogt dat wel het idee dat dit echte grafische kaarten zijn en geen bedrog. Maar zoals we onlangs zagen met de controverse rond QbitLeaks (opens in new tab) dat je fotobewijs nooit honderd procent kan vertrouwen. QbitLeaks beweerde een render van de nieuwe RTX 4090 te lekken, maar tegenwoordig is het vrij moeilijk om een namaak te onderscheiden van de werkelijkheid.

Dat was zeker het geval met een andere lek van twee weken geleden waarin een zogenaamde Nvidia GeForce RTX 4080 (opens in new tab) in antistatisch plastic te zien was. Een Twitter-gebruiker pikte op dat de stijl van het lettertype op de RTX 4080 anders was dan gebruikelijk. Het is hetzelfde lettertype, maar minder dikgedrukt. Dit zou ons doen twijfelen aan de authenticiteit van de foto’s, maar nieuwe lekken geven ons meer vertrouwen.

The font looks so weird lol this cant be realSeptember 1, 2022 See more

Lovelace

De foto’s op zich zijn geen voldoende bewijs, maar deze foto’s samen lijken er meer op. De lettertypes van de cijfers en letters op de kaart en de verpakking overlappen in de verschillende foto’s. In het bijzonder de merkbaar dunnere cijfers op zowel de kaart als de verpakking die direct kunnen worden toegeschreven aan Nvidia.



Bij de RTX 3000-serie was er geen verschil in het lettertype. Dat betekent dat met zowel de RTX 4080 en RTX 4090 foto's die dezelfde afwijking vertonen ten opzichte van hun voorgangers wij een stuk zekerder zijn dan voorheen.

Image 1 of 2 (Image credit: Wccftech ) (Image credit: KittyYYuko/Twitter )

Dus wat betekent het allemaal?

Deze twee lekken wijzen er volgens ons op dat Nvidia op 20 september de GeForce RTX 4000-serie officieel bekend gaat maken. De kans is dan ook groot dat ze ergens in oktober of begin november al geleverd kunnen worden.



Dit kan ook betekenen dat de RTX 4080 zo groot wordt als de geruchten al suggereren. Of dat hem even groot maakt als een RTX 3090 Ti (opens in new tab) kunnen we niet zeggen. Het valt allemaal nog te bezien, maar als de lekken nauwkeurig blijken te zijn, dan wordt Nvidia Lovelace een gigantische release.