'Gamebeurs E3 2020 geannuleerd'

We hebben meer dan genoeg nieuwtjes en geruchten voorbij zien komen die erop duiden dat E3 2020 op losse schroeven staat, en nieuwe aanwijzingen lijken te bevestigen dat E3 in 2020 in ieder geval niet plaats gaat vinden.

De gamebeurs staat officieel gepland voor juni 2020. Achter de schermen was het nog voor het coronavirus al hommeles. Er waren onenigheden, afzeggingen van grote fabrikanten (Sony), en nog tal van andere kleine dingetjes. Het coronavirus heeft de situatie er zeker niet beter op gemaakt, en lijkt nu zelfs de nekslag te hebben gegeven.

Volgens Ars Technica is de gamebeurs officieel van de baan. Meerdere bronnen melden volgens de website dat hoofdorganisator Entertainment Software Association (ESA) aan hen heeft laten weten dat de E3 op korte termijn wordt afgezegd.

Buiten het nieuws van Ars Technica stelt ook uitgever Devolver Digital op Twitter dat het tijd is om vluchten en hotelboekingen voor de E3 te annuleren, wat de geruchtenstroom rondom de E3 alleen maar verder lijkt te bevestigen.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all.March 11, 2020

Gedoemd om te mislukken?

Het is zeker begrijpelijk van de hoofdorganisator om de E3 uit voorzorg te annuleren. Zo hoeven bedrijven niet onnodig veel moeite te steken in de gamebeurs, terwijl ze wekenlang in onzekerheid moeten leven of het event überhaupt doorgaat.

We weten waarschijnlijk nooit hoe de E3 2020 er exact uit heeft komen te zien, maar alles wees erop dat de beurs het anders aan zou pakken dan in voorgaande jaren. In een voorstel (in handen van GameDaily) omschrijft de hoofdorganisator ESA de E3 2020 als een festival voor fans, media, en influencers. Dat is toch heel anders dan een echte gamebeurs als Gamescom.

We sluiten niet uit dat we in juni alsnog wat livestreams mogen verwachten die ergens een E3 banner in hun video plaatsen. Op z'n minst verwachten we rond juni in ieder geval veel (online) evenementen van fabrikanten/ontwikkelaars zelf om hun nieuwe games te tonen.

Mochten we in de tussentijd een officiële update krijgen van ESA, dan zullen we dat toevoegen aan ons bericht.