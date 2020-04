Nieuwe Fitbit Charge 4 uitgerust met ingebouwde gps en Spotify Control

Nu alle sportscholen, zwembaden en andere publieke ruimtes gesloten zijn, besluit Fitbit dat dit het ideale moment is op zijn nieuwste fitnesstracker in de Charge-serie te onthullen. Maak kennis met de Fitbit Charge 4, "de meest geavanceerde fitnesstracker" van het bedrijf tot nu toe. Enkele nieuwigheden die opvallen is de ingebouwde Spotify Control, gps en de functie "minuten in actieve zones" om je inzicht te geven in hoe je activiteit bijdraagt aan je gezondheid. Hij verschilt echter minder van de Fitbit Charge 3 dan je wellicht zou denken.

Fitbit Charge 4: verkoopdatum en prijs

Voor we aan onze weg door de specificaties en nieuwe functies beginnen, geven we je alvast de verkoopdatum en prijzen mee van de Fitbit Charge 4.

De Fitbit Charge 4 is vanaf 15 april te koop en kan je ook vooraf bestellen op de website van Fitbit. De fitnesstracker is te koop voor een richtprijs van €149,95 in de kleuren zwart, staalblauw en pallisander. Je kan daarnaast nog de Fitbit Charge 4 Special Edition kopen voor €169,95, waarbij twee extra polsbandjes zitten: een granieten reflecteren/zwarte geweven band en een klassieke zwarte band. De Special Edition heeft echter geen unieke functies tegenover de gewone versie.

Fitbit Charge 4 vs Fitbit Charge 3: specificaties en nieuwe functies

Als we kijken naar de verschillen met de Fitbit Charge 3, dan zijn dit er verrassend weinig. Het grote verschil is dat de Fitbit Charge 4 nu een ingebouwde gps heeft zodat je je smartphone niet langer mee moet nemen als je gaat joggen om nauwkeurig je route in kaart te brengen. Met de batterijduur van maximaal zeven dagen staat hij ook ongeveer op gelijke voet met zijn voorganger. Daarnaast bevat de Fitbit Charge 4 nog een SpO2-sensor om het zuurstofgehalte in je bloed te kunnen meten.

Afgezien van deze hardwarematige aspecten zijn er voornamelijk software-updates, die grotendeels ook beschikbaar zullen worden op de Fitbit Charge 3 (en andere Fitbit horloges).

De eerste grote update zijn de "minuten in actieve zones". Die functie moet jou helpen begrijpen hoe je activiteit bijdraagt aan je gezondheid en houdt te allen tijde je hartslag bij om een persoonlijk profiel op te stellen voor al je inspanningen. Deze functie zal eerst beschikbaar worden op de Charge 4 en vervolgens uitgerold worden naar alle Fitbit-horloges.

Een tweede nieuwigheid is de Spotify Control. Met deze toevoeging wordt het mogelijk om de muziek op je smartphone te bedienen vanaf de Fitbit Charge 4. Muziek lokaal opslaan gaat hier echter niet. Je kan wel korte antwoorden sturen op bepaalde inkomende berichten (alleen voor Android) zoals sms'en en WhatsApp-gesprekken.

Op termijn zal de Smart Wake-functie - die is momenteel alleen beschikbaar op echte smartwatches van Fitbit zoals de Ionic - ook beschikbaar worden op de Charge 4. Hiermee zal de fitnesstracker automatisch het ideale moment bepalen om op te staan en je ook dagelijks een slaapscore geven.

Tot slot krijg je de gebruikelijke functies van Fitbit nog voorgeschoteld, waaronder Fitbit Pay, continue hartslagmeting, verschillende trainingsmodi, een uitgebreide app en een waterdicht ontwerp.