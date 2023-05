Firmware updates Asus ROG Ally vergroten voorsprong op Steam Deck

De Asus ROG Ally gaming handheld heeft indrukwekkende specificaties, waaronder een AMD Ryzen Z1 CPU, een XG mobiele GPU en een prachtig 1080p scherm. Toch zijn de eigenlijke prestaties van het toestel niet zo sterk als gehoopt op basis van deze specs.

Nieuwe firmware en driver updates hebben de gaming prestaties gelukkig tot 20% verhoogd, een enorme verbetering ten opzichte van de eerste resultaten. Volgens YouTuber Dave2D (via PCGamesN) werden de prestaties van verschillende games meteen beter na deze updates.

Red Dead Redemption 2 draaide bijvoorbeeld 41 fps bij 720p en bereikte daarna de verwachte 60 fps. Ook Forza Horizon 5 sprong van 45 fps naar 59 fps. Niet elk spel zag echter een enorme toename, zoals Cyberpunk 2077, dat slechts met 2 fps omhoog ging.

Asus, dat kan beter

Dit zijn zeker indrukwekkende resultaten na enkele software-updates, die beter laten zien hoe krachtig de specs van de ROG Ally zijn. Als we beter kijken naar wat deze updates inhouden (en wat niet), zijn er nog steeds een paar problemen met de handheld.

Ten eerste zijn de vergelijkingen gedaan in 720p, wat vrij goed is, maar nog steeds niet het 1080p scherm van de ROG Ally volledig benut. Hoe dan ook, zal het framerate sowieso dalen als je de resolutie verhoogt van 720p naar 1080p. Je moet dus alsnog kiezen tussen een vlotte ervaring met een lagere resolutie of minder soepele ervaring op de hoogste resolutie.

Zelfs als deze resultaten op elke resolutie hetzelfde zouden zijn, verandert dat niets aan het feit dat dit de manier is waarop de Asus ROG Ally had moeten lanceren. Afhankelijk van het model betaal je momenteel 799 euro voor de handheld (de goedkopere versie komt pas later uit), die Asus zelf aanprijst om wille van zijn krachtige specs. Het feit dat er nog updates nodig zijn om de beloofde prestaties te behalen, is niet erg positief.

Toegegeven, het is beter dat de updates gebeuren vóór de verkoop van start gaat. Gebruikers mogen in dit geval zeker niet vergeten hun systeem te updaten wanneer ze het uit de doos halen. Aangezien de gaming handheld minstens vijf jaar in ontwikkeling was, verwacht je ergens dat dit soort prestatieproblemen verholpen zouden zijn voor mensen het toestel in handen kregen.