Facebook heeft een nieuwe AI-tool om nep accounts te verwijderen

Facebook heeft een nieuwe AI-tool onthuld, die de strijd aangaat met valse en spam profielen.

De geautomatiseerde tool staat bekend als Deep Entity Classification (DEC) en kan nep accounts identificeren, maar het is ook in staat om actieve accounts te analyseren en het gedrag van gebruikers te bestuderen binnenin de Facebook community.

Het bedrijf beweert dat het al DEC al in gebruik heeft en dat ze vorig jaar meer dan 6,6 miljard valse accounts hebben neergehaald, evenals miljoenen pogingen om nieuwe accounts aan te maken.

Facebook voegt toe dat DEC heeft geholpen om het aantal valse accounts op het systeem, te verminderen met 27%.

Het bedrijf gelooft dat bijna 5% van 2,89 miljard gebruikers van zijn maandelijkse accounts hun beleid schendt, over het algemeen door het spammen of het gebruikmaken van phishing om geld of gevoelige, persoonlijke informatie te stelen.

DEC kijkt verder dan algemene informatie als de datum waarop een account is aangemaakt, of het aantal vriendschapsverzoeken die worden verzonden, en kijkt ook naar complexere eigenschappen zoals de pagina's die een gebruiker heeft geliket en groepen waarvan ze lid zijn om zo de authenticiteit van een profiel te identificeren.

Facebook beweert dat DEC in staat is om meer dan 20.000 features per profiel te analyseren, en dat het een belangrijke rol kan spelen in de aankomende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Het bedrijf heeft al profielen geïdentificeerd uit landen als Rusland, Iran, Myanmar en Vietnam, die het platform gebruikten om stemgedrag en nieuwsverhalen te beïnvloeden.

