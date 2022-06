F1 livestream: Bekijk de Canada GP online waar je ook bent

We zijn weer aangekomen bij een raceweekend die in de late uurtjes Nederlandse tijd wordt uitgezonden: dit weekend wordt de GP van Canada verreden!

Maar weinig fans noemen het Circuit Gilles Villeneuve een saaie baan: met bijna 4,5km lengte en 15 bochten is er genoeg ruimte voor inhaalacties (niet over het gras, Seb). In 2019 reden we hier voor het laatst, wegens de coronapandemie. Gelukkig zijn de maatregelen in Canada grotendeels vervallen zodat ook Canadese fans hun favoriete coureurs weer live mogen toejuichen.

Dit weekend live de GP van Canada kijken? Wij hebben hieronder een tijdschema voor je, met alle trainingen, de kwalificatie en race.

De Formule 1 GP van Canada

In de straten van Baku was het wederom weer ontzettend spannend. Meerdere uitvallers lieten het dashboard aan de linkerkant regelmatig opschudden. In de eerste bocht verremt Charles Leclerc zich waardoor Sergio Perez de leiding kan nemen. De instructies van Red Bull om de ellebogen uit te steken lijkt de Mexicaan duidelijk te hebben begrepen.

Ferrari's weekend eindigt in een nachtmerrie. In de negende ronde zien we ineens Carlos Sainz in een uitloop geparkeerd staan. Een herhaling laat al snel zien wat er is gebeurd: de Power Unit blijkt het te hebben begeven. Tijdens de safety car die daarna volgt verloopt de pitstop van Charles Leclerc, de teamgenoot van Sainz, ook niet best, met een 5,4 seconden. Het drama bereikt een hoogtepunt in ronde 20, waar we plots de Ferrari van Leclerc krijgen te zien met een gigantische rookwolk uit de uitlaat: ook daar laat de Power Unit het plots afweten. Met beide Ferrari-coureurs uit de race zit er nog maar weinig op voor het team: richting het einde van de race laten camerabeelden zien hoe Ferrari de garage al leegruimt en inpakt. Laten we hopen dat we de Ferrari's en de Red Bulls in Canada weer óp de baan zien strijden.

Niet alleen het fabrieksteam worstelde met de power unit: zowel de Alfa Romeo van Zhou Guanyu en de Haas van Kevin Magnussen, beide uitgerust met een Ferrari-motor, gaven de geest.

Grand Prix van Canada - Waar en wanneer? De negende race van seizoen 2022 wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve. De baan is 4,36 kilometer lang en bevat 15 bochten. Alle tijden die hieronder worden genoemd zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 17 juni 20:00 - 21:00 Vrije training 2

Vrijdag 17 juni 23:00 - 00:00 Vrije training 3

Zaterdag 18 juni 19:00 - 20:00 Kwalificatie

Zaterdag 18 juni 22:00 - 23:00 Race

Zondag 19 juni 20:00 - 22:00

Dat was niet het enige bizarre wat er tijdens de race gebeurde. In ronde 36 zien we ineens een beschadigde achtervleugel van Yuki Tsunoda, een van de coureurs bij AlphaTauri. Na een zwart met wit geblokte vlag rijdt hij de pits in, waar de pitcrew improviseert: met glanzende tape wordt de achtervleugel van Tsunoda vlug vastgeplakt. Over de boardradio horen we dat de auto geen DRS heeft voor de rest van de race.

Max Verstappen wint wederom, met een foutloze race. Teamgenoot Sergio Perez staat de leiding af na een kort gevecht en pakt alsnog een nette tweede plek. George Russell weet zich te rijden naar een derde plek op het podium, maar zegt na afloop behoorlijk last te hebben van een gevoelloze voet en rugpijn. Ook teamgenoot Lewis Hamilton kwam niet soepel uit de auto. De Brit staat in verkrampte houding op in de auto en heeft zichtbaar moeite om eruit te klimmen. Duidelijk: Mercedes heeft op dit circuit flink te maken gehad met porpoising.

Op 16 juni kondigt de FIA aan dat er in overleg met artsen en teams gaat worden gekeken naar de F1-wagen voor 2022. Zowel de vloer van de auto als verticale oscillatie wordt onder de loep genomen. De FIA hoopt hiermee de gezondheid van coureurs in orde te houden, nadat verschillende teams, coureurs en ook artsen binnen de FIA zelf zorgen uitten over de omstandigheden in de auto. Hopelijk verandert er snel iets, zodat de gezondheid en concentratie van coureurs niet in het geding komt.

Livestream Grand Prix van Canada in Nederland

Sinds Max Verstappen zijn entree in de Formule 1 maakte is de autosport weer helemaal terug van weggeweest in Nederland. De uitzendrechten zijn sinds dit seizoen in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. Naast de F1-uitzendrechten kijk je hier ook Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het begin van het nieuwe seizoen), de Bundesliga en de PDC (darts).

Grand Prix van Canada in het buitenland bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van de Grand Prix van Canada buiten Nederland? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het hele raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.