Easter Egg Hunt: maak kans op de Fritz Repeater 3000 of FritzBox 7590

Het duurt nog even voordat alles weer een beetje terugkeert naar normaal, maar gelukkig verandert er niets aan onze toch al altijd digitale Easter Egg Hunt. Iedere werkdag van 29 maart tot en met 2 april trakteren we jullie lezers op een nieuw ‘paasei’ wat jullie kunnen winnen. We raden jullie zeker aan om mee te doen, want er zitten weer heel wat toppers tussen!

Vandaag maak je twee keer kans! De Fritz Repeater 3000 brengt WiFi tot in iedere kamer. Om video’s, muziek en foto’s in het thuisnetwerk naadloos tot in de verste hoekjes van elke kamer te sturen, maakt de FRITZ!Repeater 3000 gebruik van Mesh WiFi. De verdeelde FRITZ!-apparaten werken in een enkel netwerk, communiceren onderling en optimaliseren de prestaties van alle WiFi-apparaten.

Bovendien maak je vandaag ook kans op de Fritz!Box 7590, dit toestel is te combineren in je mesh-netwerk met bijvoorbeeld de Repeater 300.

Doe mee en win!

Easter Egg Hunt Vandaag mogen we twee deelnemers blij maken met de Fritz Repeater 3000 of Fritz!Box 7590. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot donderdag 1 april 2021 om 12 uur.Deal bekijken

Na afloop wordt de winnaars persoonlijk benaderd en worden de toestellen in zijn en/of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.