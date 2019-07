EA Access eindelijk beschikbaar op PS4, 5 jaar na Xbox One

Ondanks het feit dat het een abonnementsservice voor games is die draait om toegankelijkheid, is EA Access nu pas gelanceerd op PlayStation 4-consoles - een volle vijf jaar nadat de dienst naar het concurrerende Xbox One-platform kwam.

EA Access bevat een groot aantal spraakmakende EA-games, waarbij abonnees onbeperkt toegang krijgen tot onder andere Anthem, Battlefield V, Dragon Age: Inquisition, FIFA 19 en Madden NFL 19 - zonder dat ze elke titel apart hoeven te kopen.

Hoewel Anthem misschien niet de aantrekkingskracht heeft die EA had gehoopt - en hun Battle Royal shooter Apex Legends gratis te spelen is - kan je nog steeds veel geld uitsparen als je een voorliefde hebt voor een EA-game nu en dan, zonder dat je vastzit aan één game waar je mogelijk spijt van krijgt.

Spelers kunnen zich inschrijven voor 4,99 euro per maand, of je kan kiezen voor een goedkoper tarief van 30 euro per jaar.

Andere voordelen zijn onder andere Play First Trials, die je de kans geven om de eerste paar uur van nieuwe EA-games te spelen voordat je ze moet kopen - in principe gaat het dus om een demoversie - en je krijgt ook 10% korting op games, DLC en cosmetische aankopen.

Hoe werkt het?

EA Access heeft best wat weg van de Xbox Games Pass, waarmee je ook spellen kunt downloaden en spelen die deel uitmaken van een abonnement - een 'Netflix voor games' dus - of van Sony's PS Now-dienst, waarmee je bepaalde titels kunt downloaden of streamen tegen een maandelijkse vergoeding.

EA's platform komt met minder games, maar is ook maar de helft van de prijs, dus het is de moeite waard om als extra optie te overwegen.

EA publiceert namelijk een groot aantal AAA-franchises en games, waaronder zowel Fortnite als Apex Legends, om dan nog maar te zwijgen over razend populaire sportgames zoals FIFA, Madden, UFC en NBA. Je krijgt ook toegang tot Titanfall 2, indie-platformer Unravel en The Sims 4 (console-editie).

Niet al deze EA-games zijn beschikbaar via de eigen abonnementendienst van Xbox en PlayStation. Het is dan ook niet verrassend dat EA je wil aanzetten tot het kiezen voor een eigen platform. Als je dus meer van FIFA en Anthem houdt dan Bloodborne of Halo, is het misschien logisch om gewoon voor EA Access te kiezen.