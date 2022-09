Het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro op je Android telefoon? Daar is een app voor!

Het Dynamic Island van Apple op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max is nog maar kort beschikbaar. Intussen kunnen Android telefoons al mee genieten (ongeveer dan toch) van deze feature.

Het Dynamic Island is een belangrijke verandering voor de iPhone, die de notch vervangt door een uitsparing met interactieve meldingen. Android-gebruikers hoeven deze ervaring niet per se te missen.

Met dynamicSpot (opens in new tab) zie je een Dynamic Island-achtige functie in de buurt van de selfiecamera van je Android smartphone. Je kan die dan gebruiken voor interactie met meldingen of om je muziek te bedienen.

(Image credit: dynamicSpot)

De app installeren is eenvoudige. Je kunt aanpassen hoe hoog en breed deze versie van het Dynamic Island moet zijn zodat het perfect past op jouw smartphone.

Er is een bug waarbij dubbele meldingen kunnen verschijnen, maar er is een instelling in dynamicSpot die dit kan tegenhouden.

Voor een app die nog maar kort in bètavorm beschikbaar is, zijn de features indrukwekkend. We zijn daarom benieuwd of een toekomstige Android-update een officieel alternatief van het Dynamic Island kan introduceren.