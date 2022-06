Downloaden van Windows 10 en 11 niet meer mogelijk in Rusland

Russische gebruikers kunnen volgens berichtgeving niet langer Windows 10 en Windows 11 downloaden.

Gebruikers die de besturingssystemen van Microsoft proberen te downloaden krijgen ''Error 404''-berichten te zien volgens BleepingComputer (opens in new tab).

Wel is het voor de consumenten in Rusland nog mogelijk om de Windows 11 Media Creation Tool te downloaden, alhoewel er vervolgens een “0x80072F8F-0x20000 error” verschijnt volgens bronnen van de website.

Wat is er aan de hand?

Het is tot nu toe niet duidelijk of deze downloadproblemen door een technisch probleem vanuit Microsoft worden veroorzaakt, of dat dit een bewuste keuze is.

Het nieuws komt in tijden dat Microsoft razendsnel zich terugtrekt uit het land. Het bedrijf heeft de verkoop van nieuwe producten en diensten compleet stilgezet (opens in new tab), net als Apple, Dell, Ericsson en Nokia al deden.

Is er een oplossing?

Gebruikers in Rusland kunnen nog steeds de nieuwste versie van Windows downloaden als ze een Virtual Private Network, ofwel VPN gebruiken om hun locatie af te schermen.

Ongeacht of dit per ongeluk of expres door Microsoft is veroorzaakt, neemt het bedrijf publiekelijk en duidelijk een pro-Oekraïne standpunt aan.

Microsoft zegt nauw samen te werken met cyberveiligheidsinstanties in Oekraïne om de overheid en infrastructuur van het land tegen Russische cyberaanvallen (opens in new tab) te beschermen. Het bedrijf claimt eerder een cyberaanval te hebben tegengehouden die gericht was op een grote Oekraïense zender.

Voor Russische Windows-gebruikers is er een lichtpuntje: de Amerikaanse regering schijnt flink te investeren om VPN-ondersteuning in het land (opens in new tab) te bieden.

VPN-ontwikkelaars als nthLink, Psiphon en Lantern zagen hun financiering omhoog schieten terwijl Russen steeds vaker een VPN inschakelden naarmate het Kremlin meer restricties op online terrein plaatste.

Alhoewel de Russische overheid een brute houding heeft aangenomen als het gaat om het gebruiken van VPN's, heeft dat de gemiddelde VPN-gebruiker niet afgeschrikt.

Het aantal VPN-gebruikers in Rusland (opens in new tab) schiet razendsnel omhoog sinds het land Oekraïne eind februari dit jaar binnen is gevallen. Populaire VPN's zagen het aantal downloads van 15.000 downloads midden februari naar 475.000 in maart stijgen.