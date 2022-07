DJI Avata FPV drone-leak: betere batterij, andere producten?

Geruchten blijken te kloppen: de aankomende DJI Avata FPV (first-person view) is op de website van de FCC (Federal Communications Comission) verschenen.

Je kunt de documenten bekijken door naar de FCC ID-website (opens in new tab) te gaan: Hier kan je zien dat Avata de toegekende code van SS3 heeft gekregen. Ook kan je een aantal documenten lezen die betrekking hebben op de drone. De reden waarom deze plotselinge verschijning zo'n grote zaak is, is dat het zou kunnen wijzen op een aanstaande releasedatum. De oorspronkelijke berichten wezen op een vertraagde lancering (opens in new tab) vanwege productieverplaatsing. Maar volgens drone-nieuwssite Drone DJ (opens in new tab) is dat mogelijk niet het geval.

De FCC geeft codes uit wanneer een product klaar is met testen. Deze test apparaten die draadloos communiceren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Amerikaanse communicatienormen. Aangezien Avata de duimen omhoog kreeg van de FCC, beweert Drone DJ dat dit een indicatie is van een releasedatum die spoedig komt, hoewel niemand, behalve DJI, weet wanneer dat is. We hebben DJI gevraagd naar de lanceringsdatum van Avata en werken dit verhaal bij als ze contact met ons opnemen.

Als je door de FCC documenten kijkt, ga je niet veel technische informatie vinden; zelfs geen officiële afbeelding van de drone. Er is onlangs een afbeelding uitgelekt, maar dat is alles. De meeste documenten zijn ofwel testresultaten of brieven aan het agentschap. Het enige interessante weetje komt van het label aan de onderkant (opens in new tab), dat onthult dat de Avata een 2.420 mAh batterij heeft. De huidige batterij voor DJI's FPV drones is 2.000 mAh (opens in new tab) en levert een maximale vliegtijd van 20 minuten. Met dat in het achterhoofd, kan dit erop wijzen dat de Avata een langere vliegtijd heeft.

De andere twee apparaten

Naast de Avata bevat het FCC-document ook twee nieuwe apparaten: de DJI Goggles 2 (opens in new tab) en de O3 Air Unit (opens in new tab). Ook details over deze apparaten zijn schaars. De Goggles 2 lijkt een vervolg te zijn op de DJI FPV Goggles V2-headset met twee modellen volgens het officiële label (opens in new tab): Model RCDS18 en RCDS18B. Wat wel vreemd is, is dat er geen duidelijk verschil is tussen de twee headsets.

Volgens de "Model Difference Confirmation Letter (opens in new tab)" zijn de modellen "identiek wat betreft circuitontwerp, PCB-layout, gebruik van elektrische componenten, interne bedrading, behalve de hieronder vermelde verschillen". Er worden echter geen verschillen vermeld. Geruchten over een nieuwe FPV-bril deden de ronde voorafgaand aan deze leak. Die geruchten zeiden ook dat het apparaat samen met de Avata lanceert. Dit zou kunnen betekenen dat het ene model wordt verpakt met de drone en het andere een op zichzelf staand product kan zijn. Maar zonder meer concrete informatie, blijft het bij gissingen.

Over de O3 Air Unit werd minder onthuld. De FCC-dossiers tonen alleen de resultaten van draadloze communicatietests om er zeker van te zijn dat het apparaat voldoet aan de Amerikaanse regelgeving, dus zou het een drone kunnen zijn zoals de Avata. Het label geeft geen enkele specificatie weg (opens in new tab), zelfs niet welke batterij het heeft. Hints over de O3 Air Unit gaan al sinds mei 2022 (opens in new tab) rond.

Uiteindelijk moeten we gewoon wachten tot DJI meer informatie vrijgeeft over de O3 Air Unit. We kunnen ons echter troosten met de bevestiging van de Avata-drone en de mogelijkheid dat de releasedatum binnenkort wordt aangekondigd. Als je geïnteresseerd bent in drones, hebben we een lijst van de beste drones voor 2022, zodat je kunt beginnen met het filmen van je eigen video's.