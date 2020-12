Dit supercomputer-centrum heeft Nvidia gekozen voor zijn AI

Nvidia heeft aangekondigd dat het High-Performance Computer Center Stuttgart (HLRS) in Duitsland zijn GPU's zal gebruiken om de reis naar AI te versnellen.

HLRS is een van de grootste supercomputercentra in Europa. Sinds Michael Resch er de positie van directeur innam in 2002, heeft het de grootte van het aantal werknemers verdrievoudigd. Daarnaast heeft het een winst die wel twintig keer hoger ligt dankzij samenwerkingen met de industrie. Veel van de groei van het centrum is nu echter te danken aan de interesse in AI van het voorbije jaar.

Vorig jaar maakte HLRS zijn eerste grote stap richting AI met de installatie van een Cray CS-Storm-systeem met meer dan 60 GPU's van Nvidia. Het centrum draait al AI-programma's op dit systeem voor de analyse van marktdata van Mercedes-Benz, investeringsportfolio's voor een grote Duitse bank en een muziekdatabase van een lokaal station.

Als onderdeel van zijn nieuwe deal met Nvidia, zal HLRS 192 Nvidia A100 GPU's toevoegen, gelinkt aan het Nvidia Mellanoc InfiniBand Network met de HAWK-supercomputer die gebaseerd is op een Apollo-systeem van HPE.

Hybrid computing

Een van de hoofdredenen waarom het centrum in Stuttgart deze grote investering in AI maakt, is vanwege het feit dat zijn toekomst, samen met die van de HPC-gemeenschap, ligt in hybrid computing, waarbij CPU's en GPU's samenwerken om HPC-simulaties te versnellen met AI.

Een voorbeeld dat Nvidia in een nieuwe blogpost aanhaalt, toont hoe een onderzoeker bij de Universiteit van Stuttgart van plan is om data van meer dan twee miljard simulaties te gebruiken, om neurale netwerken te trainen die snel en economisch metaallegeringen kunnen evalueren. Het AI-model dat door dit project wordt gemaakt, zou op een werkstation kunnen worden gedraaid om bedrijven zoals Mercedes-Benz en Porsche, wiens hoofdkantoren in Stuttgart liggen, te helpen om de beste legeringen te kiezen voor hun voertuigen.

Tijdens het eerste stadium van de pandemie gebruikte HLRS AI als onderdeel van een Europees onderzoeksproject. Deze was gericht op het voorspellen wanneer ziekenhuisbedden op intensieve zorgafdelingen vol zouden liggen. Een van de hoofddoelen van dit project was om beleidsmakers van een periode van vier weken te voorzien, waarin ze kunnen reageren voordat ziekenhuizen hun capaciteit hebben bereikt.

Nu HLRS een significante investering heeft gemaakt in de GPU-technologie van Nvidia om de AI-reis vleugels te geven, zullen we in de toekomst bij andere supercomputers misschien hetzelfde zien gebeuren.