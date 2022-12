Disney's nieuwe re-aging technologie maakt Hollywood helden weer jong

'Re-aging'-technologie is momenteel erg populair in Hollywood. In de afgelopen vijf jaar hebben we acteurs zoals Will Smith, Robert De Niro, Chris Evans, Keanu Reeves, Mark Hamill en Ewan McGregor in grote films en series allemaal van leeftijd zien veranderen door verschillende soorten digitale leeftijdsveranderingstechnologie.

In veel gevallen zijn deze pogingen om acteurs een stuk jonger of ouder te maken niet echt heel overtuigend en in sommige gevallen (zoals The Mandalorian) zijn ze zelfs een beetje lachwekkend. Toch zien we wel dat er vooruitgang is in het gebruik van deze technologieën.

Het lijkt erop dat Harrison Ford’s aankomende vertolking van een 30-jarige Indiana Jones in Indiana Jones 5 een keerpunt kan worden voor de ontwikkeling van 're-aging' technologie. Disney lijkt inmiddels ook het voortouw te hebben genomen als het gaat om de verbetering van de kwaliteit van de leeftijdsveranderingstechnologie.

Of het nou toeval is of goede timing, Disney's visual effects-divisie heeft een dag voor de eerste Indiana Jones 5 trailer een grote doorbraak aangekondigd voor hun 're-aging'-technologie.

Een digitaal jonger gemaakte Harrison Ford is te zien in de eerste trailer voor Indiana Jones and the Dial of Destiny (Image credit: Lucasfilm)

Het gigantisce entertainmentbedrijf heeft hun eigen 'Face Re-aging Network' (FRAN) vertoont in een nieuwe research paper (opens in new tab) en noemt het "de eerste praktische en volledig automatische methode om gezichten van leeftijd te veranderen die klaar is voor gebruik in producties". Wat ze tot nu toe hebben laten zien is dan ook erg indrukwekkend.

FRAN gebruikt een programma genaamd StyleGAN2 om duizenden kunstmatige gezichten te genereren, waarmee het netwerk beter kan voorspellen hoe een menselijk gezicht door de jaren heen verandert. FRAN bespaart veel tijd en geld door deze data automatisch te verzamelen in plaats van dat dit handmatig moet worden gedaan.

Disney's FRAN-software genereert kunstmatige gezichten om veroudering te voorspellen (Image credit: Disney)

Dit betekent dus met andere woorden dat Disney's visual effects-divisie een algoritme heeft ontwikkeld dat virtueel het verouderingsproces analyseert, zodat er betere fysieke veranderingen kunnen worden toegepast op echte mensen.

In de video hieronder kun je zien hoe FRAN te werk gaat. Deze video werd op 30 november gedeeld op Disney's DisneyResearchHub YouTube-kanaal.

Het ziet er erg indrukwekkend uit. Disney laat ook weten dat FRAN de visual effects-kunstenaars precieze controle en creatieve vrijheid geeft om het 're-aging'-effect zelf nog verder aan te passen naar wens. Het bedrijf is duidelijk van mening dat de technologie al klaar is om in film- en televisieproducties te worden gebruikt.

Wij vinden de resultaten van FRAN in ieder geval al een verbetering ten opzichte van de verjongingseffecten die we de laatste paar jaren veel in films hebben gezien. Het lijkt ook dat deze optie een stuk goedkoper is om te gaan gebruiken dan de alternatieve methodes.

Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor filmmakers. filmstudio's en filmfans. Zo ging een groot deel van het budget van 159 miljoen dollar van Scorsese's gansterfilm The Irishman uit 2019 volgens bronnen (opens in new tab) op aan de verjongingseffecten. Achteraf gezien vinden de meeste mensen dat waarschijnlijk nogal een geldverspilling gezien het onrealistische resultaat.

Als meer filmstudio's deze 're-aging'-technologie kunnen gaan toepassen, zoals Lucasfilm nu lijkt te hebben gedaan met Indiana Jones 5, dan zien we misschien wel meer oudere Hollywood-helden terug in de tijd gaan.

Geen enkele acteur kan echt eeuwig door blijven gaan, maar het zou toch wel mooi zijn om bijvoorbeeld nog één keer Arnold Schwarzenegger als The Terminator te zien zoals hij eruit zag in de jaren tachtig.