Disney Plus accounts nu al massaal gehackt

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Disney met haar nieuwe streamingdienst Disney Plus officieel live is gegaan vorige week. Hoewel de dienst al een tijdje exclusief te testen was in Nederland, kwamen er bij de officiële launch meer titels beschikbaar, en was de dienst ook te bekijken in Canada en de Verenigde Staten.

Volgens ZDNet verloopt de officiële releaseweek echter verre van vlekkeloos. In de eerste 24 uur zijn er meer dan 10 miljoen accounts gemaakt, maar lang niet bij iedereen was er reden tot vreugde; diverse accounts werden al snel gehackt.

Disney Plus accounts gehackt

Op internetforum Reddit en sociaal medium Twitter waren er al snel klachten van gebruikers over accounts die gehackt waren. De combinatie van mailadres en wachtwoord was bij velen ongewenst aangepast. Accounts werden op fora doorverkocht voor 3 tot 11 dollar.

Ook gekoppelde creditcards moeten het ontgelden bij deze hackers, en worden gewoon doorverkocht bij het Disney Plus-abonnement. Enkele getroffenen geven toe dat hun wachtwoorden niet helemaal origineel zijn, en ook voor andere diensten gebruikt worden.

Hoewel deze manier van beveiligen niet de meest slimme optie is, verwijten ze het Disney wel dat de dienst weinig hulp heeft aangeboden. Ook ontbreekt er een optie om tweestapsverificatie toe te passen, waardoor je naast je wachtwoord een code (verzonden naar je mail of telefoon) moet invoeren om te kunnen inloggen.

Veel onzekerheid

Op dit moment is het nog niet duidelijk of, en zo ja, hoeveel gebruikers in Nederland momenteel de dupe zijn geworden van kwaadwillenden.

Het is niet voor het eerst dat Disney Plus het nieuws weet te bereiken. Zo was er eind vorige week al het nodige te doen rondom de 'cultuurwaarschuwingen' die Disney plaatst bij enkele titels met mogelijk verouderde stereotyperingen.