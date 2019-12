De beste softwareprogramma’s voor videobewerking

Video neemt een steeds grotere plek in onze levens in. Dat komt vooral ook door de vele manieren waarop video tot ons kan komen. In dat opzicht is het dus ook niet zo vreemd dat videobewerking meer en meer als een basisvaardigheid wordt gezien.

Misschien is het tijd om daar zelf ook eens mee aan de slag te gaan. Wat je dan in ieder geval nodig hebt, is goede software. Daarmee maak je het bewerken van de video’s voor jezelf alleen maar gemakkelijker. Om je daarbij te helpen vind je hier de beste programma’s.

Software van Adobe

Adobe stond altijd al bekend als een ontwikkelaar die goed was met videobewerking. De software van Adobe Premiere Pro CC Review mag zich dan met recht ook tot de top van de branche rekenen. Dat komt vooral ook omdat het gemakkelijk te begrijpen is.

Van het knippen van video’s tot het bewerken van de audio en het toevoegen van titels is alles goed te verzorgen met dit programma. Dit is dus een goede reden om ermee te willen werken. Wanneer je er eenmaal mee aan de slag gaat, weet je al snel wat de voordelen ervan zijn.

Movavi Video editor

Wanneer je vooral zelf aan de slag wilt met je eigen werk, dan is het goed om software te kiezen die hier ook goed op aansluit. Een voorbeeld is Movavi Video Editor. Dit is het soort software waarmee je een vakantievideo al snel een echte Hollywood-productie laten lijken.

Volgens de fabrikanten zelf kan je het al binnen 20 minuten onder de knie hebben. Dat is dan ook direct de meest interessante factor eraan. Hoe sneller je aan de slag kan, hoe beter het natuurlijk ook is. Bovendien kan je met dit programma alles wat je wenst.

Het programma van CyberLink

Een andere ontwikkelaar van software voor videobewerking die al langere tijd een goede naam heeft, is CyberLink. Dat doet het momenteel met CyberLink PowerDirector. Zoals je uit de naam al kan afleiden is het vooral een pakket dat heel krachtig is.

Een kenmerk van deze software waar veel gebruikers over te spreken zijn is het feit dat het renderen heel snel gaat. Daardoor kan je net wat sneller je werk voor elkaar krijgen. Zit er ook een minpunt aan? Jawel, je kan er namelijk zoveel mee dat het wat overweldigend kan overkomen voor de nieuwe gebruiker.

Werken met software van Corel

Ook de naam Corel is natuurlijk geen nieuwe. Die is al vele jaren een voorloper op het gebied van software voor het bewerken van video’s. Met de pakketten die op dit moment op de markt zijn is het bijvoorbeeld mogelijk om allerlei zaken te creëren.

Je gaat dus niet alleen maar uit van het bestaande materiaal, maar kan er ook allerlei elementen aan toevoegen wanneer je dat graag zou willen. Dit maakt het vooral aantrekkelijk als je net wat meer uit de beelden wil halen. Een ander voordeel is dat het gemakkelijk te begrijpen is.