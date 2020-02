De beste gratis muziek downloader van 2020: zo kun je muziek makkelijk en snel opslaan

We hebben de allerbeste gratis muziek downloaders getest en beoordeeld, zodat jij de juiste kunt vinden. Er zijn een aantal uitstekende opties. Als je snel muziek wilt downloaden met zo min mogelijk gedoe, dan is een gericht programma ontworpen voor het bewaren van nummers echt iets voor jou.

Anderzijds, als je de voorkeur geeft aan het downloaden van je muziek via torrent dan zal het juiste programma het hele proces sneller en eenvoudiger maken. Wat je voorkeur ook is, wij hebben de beste gratis downloaders uitgekozen die het updaten van je muziekbibliotheek moeiteloos maken.

Voordat je begint, is het belangrijk om te weten dat je alleen muziek moet downloaden als je dit hebt gekocht (veel artiesten gebruiken nu torrent sites als een legitiem platform voor het verkopen van hun muziek), het publiek domein is of je toestemming hebt van de maker.

De beste muziek downloader die er is: Audials One 2020 Audials One is niet gratis, maar het is de meest uitgebreide downloader die we hebben uitgeprobeerd. Het neemt je mee terug naar de goeie oude dagen van het opnemen van nummers van de radio: vermeld een track die je wilt luisteren en vervolgens scant het online radiostations en neemt het op wanneer het wordt afgespeeld. Audials One biedt ook een hub voor al je digitale streamingsdiensten (muziek en video) en kan zelfs van YouTube downloaden.

1. qBittorrent

Zelfs grote gedecomprimeerde muziekbestanden zijn geen probleem voor qBittorrent

Snelle downloads

Kan omgaan met grote bestanden

Geen advertenties

Torrent distributie is uitstekend voor het delen van grote bestanden, wat het het favoriete medium maakt voor audiofielen. Kwalitatief hoge FLAC, gedecomprimeerde WAV of AIFF, en de nieuwe generatie van grote bestanden van studiokwaliteit kan enorm zijn, bovendien is er is niets frustrerender dan een supergroot bestand dat oneindig lang bezig is met downloaden.

Voordat je een torrent kunt downloaden, heb je een client nodig, en qBittorent is de beste. Deze gratis client downloadt van meerdere hosts tegelijkertijd, zodat je je bestanden zo snel mogelijk krijgt, en zijn interface is duidelijk en toegankelijk. Als je de voorkeur geeft aan het downloaden van je track via torrent, dan is qBittorent de beste muziekdownloader die er is.

2. Freemake YouTube to MP3 Boom

Een minimalistische muziek downloader voor YouTube-nummers

Heel makkelijk in gebruik

Downloadt bestanden van hoge kwaliteit

Ondersteunt alleen YouTube

Verwarrend genoeg staat Freemake YouTube to MP3 Boom op de website van de ontwikkelaar als 'YouTube to MP3 Converter' - waarschijnlijk heeft dat te maken met SEO. Dat maakt verder ook niet uit, want hoe je het ook noemt, het is een hele handige tool die speciaal is ontworpen om muziek van het web te halen.

YouTube to MP3 Boom downloadt automatisch MP3's in de hoogst mogelijke kwaliteit en je kunt het gebruiken als een YouTube zoekmachine, die je in staat stelt om muziek te vinden vanuit je desktop zonder dat je hiervoor een nieuwe pagina moet openen in je browser. Als alternatief kun je ook een YouTube-adres erin plakken om de download te starten.

Er zijn geen mooie functies die je op torrent clients vindt, en je kunt maar een beperkt aantal nummers van YouTube halen. Maar als een goedkope en leuke manier om audio te downloaden van video's, is Boom moeilijk te verslaan.

MP3Jam draait om het ontdekken van muziek. Als je geen specifiek nummer of album in gedachten hebt, en je wilt je muziekcollectie uitbreiden met nieuw materiaal, dan helpt het je om iets te vinden wat bij je stemming past.

3. MP3Jam

Snelle downloads en geweldige geluidskwaliteit, maar wees je bewust van de beperkingen

Hoge bestandskwaliteit

Meervoudige downloads

De functies van de gratis versie zijn beperkt

Als je nog steeds de voorkeur geeft aan het downloaden van muziek van YouTube maar je vereisten zijn wat complexer, bekijk dan MP3Jam.

Deze gratis muziek downloader heeft meervoudige bestandsdownloads, en dat betekent dat het kan downloaden vanaf meerdere bronnen tegelijkertijd. En het ondersteunt ook meerdere downloads op hetzelfde moment. MP3Jam probeert de hoogste kwaliteit te vinden, tot aan 320Kbps, en er is een handige hashtag-zoekfunctie die je kunt gebruiken om de juiste muziek te vinden van een bepaald genre. Er is ook een ingebouwde muziekspeler.

Het enige nadeel is dat de gratis app bewust beperkt is, zodat de kans groter is dat je een abonnement aanschaft. Als je dat niet doet, kun je maar vijf nummers elke 25 minuten downloaden en het is niet mogelijk om hele albums te downloaden.

4. Vuze

Een muziekdownloader die op zoek gaat naar alle grote torrent-bronnen

Zoekt alle grote torrent-bronnen

Ingebouwde social functies

Gebundelde extra software

Waar qBittorrent een van de makkelijkste torrent clients is voor nieuwe gebruikers, beweert Vuze dat het de meest krachtige is. Dit programma biedt je onder andere bediening vanop afstand via een programma op je desktop of in je browser (erg handig om grote downloads te beheren als je weg van huis bent), detectie van mediaspelers en bestandsformaatconversie.

Dat zijn allemaal extreem nuttige tools, maar de belangrijkste aantrekkingskracht hier is metasearch, deze gebruikt je query en checkt alle grote torrentsites om geschikte resultaten te vinden. Als je ooit lang bezig bent geweest met meerdere websites om de nummers te vinden die jij wilt, dan zul je meteen het nut ervan inzien.

Vuze is een krachtige muziek downloader en een geweldige keus voor al je media torrent behoeftes, niet alleen voor muziek.

Er zijn wel een aantal kanttekeningen om te onthouden, software die zo goed is als deze is zelden gratis en Vuze wordt ondersteund door advertenties en extra software die in het installatieprogramma zit.

5. FrostWire

Een ouderwetse client die meerdere bronnen doorzoekt

Beschikt over een mediaspeler

Verbindt met meerdere bronnen

Geen aantrekkelijke interface

Weet je nog hoe P2P netwerken de manier veranderden waarop mensen muziek konden vinden? Ze werken nog steeds, en hoewel programma's als Napster en LimeWire al lang tot het verleden behoren, kun je het nog steeds op de ouderwetse manier aanpakken door het maken van een gratis P2P client FrostWire, je nieuwe muziek downloader.

Het verbindt meerdere torrent trackers en op cloud gebaseerde downloadwebsites om je te helpen vinden wat je precies nodig hebt. En er zit ook een mediaspeler en muziekbibliotheek manager in, om je nummers te ordenen.

Frostwire geeft een moderne kijk op traditionele P2P apps, en het is een heel eenvoudige en effectieve manier om aan nieuwe nummers te komen.