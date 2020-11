Daarom wordt de Samsung Galaxy S21 zo vroeg gelanceerd in 2021

We waren verbaasd toen geruchten de ronde deden dat de Samsung Galaxy S21 in januari zou kunnen verschijnen. Galaxy S flagships verschijnen namelijk meestal in februari of maart. Zonet hebben we een mogelijke verklaring hiervoor gekregen.

Volgens meerdere interne bronnen die met Reuters contact hadden, wordt de vroege start gepland zodat Samsung wat marktaandeel kan afsnoepen van Huawei, terwijl ze tegelijk een voorsprong op Apple willen krijgen.

Het is een strategie die logisch is, maar het is de eerste keer dat we een specifieke reden horen waarom Samsung zijn planning heeft vervroegd. Officieel heeft Samsung alleen maar gezegd dat er niets zeker is.

Samsung claimde 23% van de wereldwijde smartphonemarkt in Q3 2020, zo blijkt uit de statistieken, en Huawei volgde als tweede op 14,9%. Het lijkt erop dat Samsung graag wil profiteren van die voorsprong en van het lopende handelsverbod tegen Huawei in de VS.

Koopkracht

Met een verandering in het Witte Huis in januari zal Huawei misschien snel weer makkelijker deals kunnen sluiten met Amerikaanse bedrijven, hoewel dat natuurlijk erg onzeker is. Als dat wel gebeurt, zal Samsung klaar moeten staan voor een heropflakkering van Huawei.

Het was namelijk Huawei die de markt in het tweede kwartaal van 2020 domineerde, nadat de verkoop van de Galaxy S20 niet zo hard ging als Samsung had gehoopt. De Zuid-Koreaanse producent zal dat dipje nu koste wat het kost proberen goed te maken.

Ondertussen heeft Apple naar verluidt 12,4% van alle smartphones ter wereld in het derde kwartaal van 2020 verscheept, maar de lancering van de iPhone 12 was later dan normaal. Het is mogelijk dat Samsung ook daar van wil profiteren.

Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben, lijkt het erop dat we op 14 januari 2021 alles over de Samsung Galaxy S21 zullen horen. Zet je schrap voor een behoorlijke ontwerpwijziging, maar ook voor prestatie- en camera-updates.