Crysis remaster voor Nintendo Switch zo goed als bevestigd

Crysis-ontwikkelaar Crytek is nu al een tijdje bezig met het teasen van een Crysis remaster. De speculaties bereiken nu een hoogtepunt doordat er op de franchisewebsite per ongeluk is bevestigd dat de game eraan komt.

Twitter-gebruiker @RobotBrush (via GamesRadar) spotte dat de websitecode (toegankelijk via de cookiebeleidspagina die kort hierna is verwijderd) informatie onthulde over de voorheen nog niet bevestigde remaster. Daarin werd onder meer gesproken over het uiterlijk, de verbeterde features en op welke platformen we Crysis Remastered mogen verwachten.

Het komt niet als een verrassing dat de remaster verschijnt voor de PS4, PC en Xbox One, aangezien dit momenteel de meest krachtige apparaten op de markt zijn. Wel bijzonder is dat het spel verschijnt voor de Nintendo Switch.

"Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE's native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and – for the very first time – Nintendo Switch."oooops ;) pic.twitter.com/4EVNOHzLzbApril 16, 2020

Waarom Crysis zo berucht is

Crysis is een first-person shooter die in 2007 verscheen voor de PC. De game werd prima in ontvangst genomen, maar het zijn vooral de grafische eisen die zijn blijven hangen. De game is berucht vanwege het feit dat enkel de allerbeste gaming PC's ter wereld in staat zijn om het spel op z'n mooist te laten spelen. Toen de game verscheen was zo goed als geen enkel apparaat krachtig genoeg hiervoor.

Door deze eisen werd Crysis een benchmark voor de beste PC's ter wereld, en er ontstond een heuse 'But can it run Crysis?' meme. Om Crysis Remastered uitgebracht te zien worden op de niet zo heel krachtige Nintendo Switch komt dan ook als een verrassing.

De technologie heeft zeker niet stilgestaan in de dertien jaar dat Crysis op deze aardkloot te bewonderen is. Het is aannemelijk dat de nieuwe game niet zo ontzettend veel problemen meer oplevert met de hedendaagse game-apparaten. We verwachten dan ook dat Crysis zonder rare framedrops of andere problemen zal werken op zowel de Switch als de PS4 en Xbox One.

Ontwikkelaar Crytek heeft nog niet zelf officieel bevestigd dat Crysis Remastered eraan komt, maar gezien deze leak kan dat niet lang meer duren.