Crash van crypto redt pc-gaming en milieu

De huidige crypto-currency-crash heeft een enorm effect gehad op de techmarkt en zelfs een behoorlijk positieve impact gehad op het milieu.

Volgens data die is vrijgegeven door Digiconomist (opens in new tab) heeft de crash de hoeveelheid CO2-uitstoot flink verminderd: 150.000 ton aan CO2 per dag is voorkomen door de verminderde hoeveelheid cryptomining.

Volgens Digiconomist ''zijn de verminderingen van de afgelopen weken dezelfde hoeveelheid als een kwartaal aan verminderde CO2-uitstoot door Tesla-wagens.'' We gaan zien hoeveel de emissies nog verder dalen als de markt blijft crashen.

Om wat extra context te bieden: deze hoeveelheid aan vermindering van de CO2-uitstoot is, volgens de analyse van Digiconomist, meer dan de totale wereldwijde nettobesparing door de invoering van elektrische voertuigen. De International Energy Agency (opens in new tab) schatte in 2020 dat dat zo'n 50 Megaton is, ofwel 50.000.000.000 kilogram.

Natuurlijk is dit enkel CO2-uitstoot die wordt vermeden, wat betekent dat dit uitstoot is die we niet actief aan onze totale uitstoot toevoegen, en niet de bestaande uitstoot die we op de een of andere manier teniet hebben gedaan.

Analyse: de verregaande effecten van cryptomining

Het is op zijn zachtst gezegd een verademing om te zien hoezeer de CO2-uitstoot is afgenomen na de crash van de cryptocurrency-markt. De cryptomining-industrie heeft een blijvend negatieve impact op de wereld gebracht.

De verregaande schade door cryptomining op het milieu is meermaals bewezen door verschillende studies. De onderzoeken benoemen onder andere de gigantische uitstaat van CO2 die vrijkomt dankzij het hoge energieverbruik van het minen via apparaten.

Mining-apparaten gebaseerd op ASIC-technologie produceren ook significant elektronisch afval. De levensduur van deze apparatuur is namelijk gemiddeld maar drie tot vijf jaar. Het gebruikte materiaal kan door zijn aard niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Een andere vorm van mining-apparatuur is grafische kaarten, met als gevolg dat de beste GPU's veel door cryptominers worden opgekocht. Ethereum-miners spendeerden alleen al 15 miljard dollar (opens in new tab) aan grafische kaarten in de afgelopen twee jaar. Zelfs de beste goedkope grafische kaarten van een paar generaties terug zijn lastig te verkrijgen dankzij de crypto-opmars.

Veel van deze grafische kaarten worden nu als tweedehands aangeboden (opens in new tab), terwijl miners hun verliezen proberen te verzachten. Of de GPU's die worden aangeboden na zulke omstandigheden nog gebruikt kunnen worden, is moeilijk te zeggen. Er is veel onduidelijkheid of het verstandig is om een gebruikte grafische kaart aan te schaffen, tenzij de miners ze gratis weggeven.