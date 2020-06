Crash Bandicoot 4 verschijnt later dit jaar, eerste beelden veelbelovend

Een nieuwe Crash bandicoot game wordt uitgebracht in oktober, waardoor het de eerste grote nieuwe titel van de serie wordt in 10 jaar.

Crash Bandicoot 4: It's About Time is een sequel op de originele drie Crash Bandicoot games en toont de schurken van weleer: Dr. Neo Cortex, Dr. N. Trophy, en Uka-Uka. Zij bevrijden zichzelf van de planeet waar ze op gestrand waren. Tijdens dit proces openen ze een kloof in de ruimtetijd en veroorzaken ze chaos. Het is aan Crash en Coco om de rommel op te ruimen door het vinden en herenigen van de Quantum Masks die alles bij elkaar hielden.

Het is zoals gezegd een spiksplinternieuwe Crash Bandicoot game, waardoor je kunt rekenen op tal van nieuwe spelwerelden en krachten om je voordeel mee te doen, en wij kunnen nu al niet wachten om ermee aan de slag te gaan.

Bekijk hieronder de trailer:

Hoewel Crash Bandicoot 4 zich aan de klassieke formule wil houden, brengt ontwikkelaar Toys with Bob ook enkele moderne elementen naar het spel. Zo zijn er meer open wereld-elementen die jou aanmoedigen om te verkennen en items te gaan verzamelen.

Zowel Crash als Coco hebben nieuwe vaardigheden geleerd, zoals het rennen op muren, grinden over rails, en de mogelijkheid om aan de touwen te slingeren. Je speelt niet alleen als de Bandicoots, maar overlappende tijdlijnen laten je ook (eindelijk) spelen als Dr. Cortex, die zo zijn eigen unieke vaardigheden heeft (via GamesRadar).

Waar kan ik het spelen?

Crash Bandicoot 4: It's About Time verschijnt op 2 oktober 2020 voor PS4 en Xbox One.

Het is nog niet bevestigd of de sequel ook zijn weg vindt naar de PS5 en Xbox Series X, maar die kans achten wij aannemelijk.