Chats WhatsApp overzetten van Android naar iOS nu eenvoudiger

Het is nu mogelijk om jouw volledige WhatsApp-chatgeschiedenis op een Android-telefoon over te zetten naar een iPhone. Deze functie is nu beschikbaar in Apple’s Stap over op iOS-app (Move to iOS).

Dit betekent dat al jouw foto’s, video’s, spraakberichten en chatgeschiedenis sinds je WhatsApp hebt geïnstalleerd nu overgezet kunnen worden. Natuurlijk kan dit andersom ook.

Gebruikers vragen al geruime tijd om deze functie. Voorheen moest je handmatig alle content overzetten naar een iPhone, of je moest een externe app op een laptop gebruiken. Apple en Meta hebben sindsdien een manier gevonden om dit te laten werken op de Stap over op iOS-app. Het maakt het leven van gebruikers die van telefoon willen wisselen een stuk gemakkelijker. De app is gratis te downloaden op de Google Play Store (opens in new tab).

Analyse: Heeft lang geduurd

(Image credit: Pexels/Anton)

Vroeger bij het overstappen naar een nieuwe telefoon kon je je gegevens laten overzetten bij een telecomwinkel. WhatsApp was echter altijd een uitdaging. Het overzetten van bestanden en contacten, via Bluetooth of andere manieren, ging meestal wel, maar de chatgeschiedenis ging vaak verloren.

Dankzij deze update voor de Stap over op iOS-app is dat geen probleem meer. Het is nu gewoon een extra stap bij het overzetten van je contacten en andere gegevens.

Whatsapp heeft in een blogpost (opens in new tab) laten weten dat je minimaal Android 5, of iOS 15.5, moet hebben. Daarnaast moet je ook de recentste WhatsApp-versie installeren op jouw Android.