Wil je overstappen van iOS naar Android? Daar is nu een app voor

We ontdekten pasgeleden nog dat Google werkte aan een app om het makkelijk te maken om over te stappen van een iPhone naar Android. Die app is nu beschikbaar, waardoor je niet alles meer hoeft te back-uppen naar Google Drive of moeilijk hoeft te doen met kabels.

De app, met de naam Switch To Android, laat je zelf aangeven welke gegevens je wil overzetten. Daarbij kun je kiezen uit contacten, agenda-items, foto's en video's. De app geeft ook tips, zoals het uitschakelen van iMessage om geen berichten te missen, en bevat instructies over hoe je foto's uit de iCloud moet halen.

Het klinkt dus als een uitgebreide app, waarvan Google belooft dat het snel, veilig en draadloos is.

De app vraagt om veel verschillende machtigingen, maar er is waarschijnlijk geen manier om dit te omzeilen in een app die is ontworpen om al deze belangrijke gegevens naar een nieuwe telefoon en besturingssysteem te verplaatsen.

Als je de overstap wil maken van iOS naar een Android-smartphone, is dit waarschijnlijk de beste en snelste manier.

Analyse: deze zat er aan te komen

Hoewel de Switch To Android-app er zeker goed uitziet, is het bizar dat het zo lang heeft geduurd om te ontwikkelen.

Apple heeft sinds 2015 een vergelijkbare Move to iOS-app, waarmee je van Android naar iOS overstapt. Bij gebrek aan een officiële Switch to Android-app hebben sommige bedrijven hun eigen alternatieven gecreëerd, zoals de Smart Switch-app van Samsung (die je naar een Samsung-telefoon laat overstappen).

Veel andere Android-telefoonmerken hebben dergelijke apps ontwikkeld, maar geen enkele app werkte zo snel en was zo gebruiksvriendelijk. En dat is wel raar, als je erover nadenkt. Het is dus maar goed dat Google dit eindelijk rechtzet.