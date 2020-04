De beste muis van 2020: 10 computermuizen vergeleken

Een computermuis is een van de belangrijkste aankopen die je kunt doen, vooral als je veel tijd voor je computer spendeert. Het maakt niet uit of je een desktop-pc of een dunne en lichte laptop hebt, een goede muis kan je algemene ervaring stukken comfortabeler maken.

In deze koopgids hebben we de beste muizen opgesomd voor verschillende toepassingen en budgetten, dus het maakt niet uit wat voor soort muis je zoekt, wij hebben voor ieder wat wils!

Wat betreft ergonomie, betrouwbaarheid en reactievermogen, evenals extra handige functies, is het gebruik van de beste muis van cruciaal belang. Of je hem nu gebruikt voor gaming, voor productiviteit of zelfs voor alledaags gebruik, de beste muizen op de markt bieden een enorm verschil in comfort, game-ervaring en workflow.

Dus gooi die goedkope muis van de Action in de vuilnisbak waar hij hoort en overweeg een investering in een van de beste muizen op onze lijst.

1. Logitech MX Master 2S

De belichaming van productiviteit

DPI: 4.000 | Connectiviteit: Bluetooth en 2.4GHz wireless | Knoppen: 7 | Ergonomie: Rechtshandig | Overige eigenschappen: duimwiel, instelbare knoppen, ergonomisch gebouwd

Instelbare knoppen

Erg nauwkeurig

Geen versie voor linkshandigen

De Logitech MX Master 2S is duur, maar laat je niet afschrikken door dat prijskaartje. Dit is de beste muis die 2020 te bieden heeft, zowel voor productiviteit als creatieve taken. Terwijl de meeste muizen met dit prijskaartje aantrekkelijk zijn voor gamers met oneindige veel knoppen en hypermoderne designs, is deze muis alleen gemaakt voor productiviteit. Je denkt misschien niet dat je een high-end draadloze muis nodig hebt voor je dagelijkse kantoorwerk, maar zodra je de Logitech MX Master 2S in handen krijgt, wil je nooit meer anders.

2. Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600

De beste goedkope muis

DPI: 1000 | Connectiviteit: Bluetooth | Knoppen: 2 | Ergonomisch: Links- en rechtshandigen | Overige eigenschappen: Geen

Erg goedkoop

Comfortabel

Kleiner dan de meeste muizen

Basic

Soms heb je gewoon een goedkope, betrouwbare muis nodig die je zonder zorgen in je laptoptas kunt gooien. Dat is een van de dingen waarin de Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600 uitblinkt.

Dit is misschien wel de beste muis voor iedereen die op zoek is naar een goedkoop gadget die ze kunnen vertrouwen. Hij is een van de meest betrouwbare draadloze muizen die je vandaag de dag kunt kopen en geproduceerd door een betrouwbare maker.

3. Logitech M330 Silent Plus

De beste compacte muis

DPI: 1.000 | Connectiviteit: 2.4GHz wireless | Knoppen: 3 | Ergonomisch: Rechtshandig | Overige eigenschappen: stille knoppen, draadloze verbinding van 10m, 2 x AA batterijen (24 maanden gebruik)

Muisstil

Compact

Weinig knoppen

Geen Bluetooth

Als je op zoek bent naar iets dat niet gezien en niet gehoord wordt, dan is dit de beste muis voor jou. Omdat de Logitech M330 Silent Plus zo compact en stil is, is het de perfecte muis voor gebruik op een vliegtuigtafeltje naast een slapende buurman of in een café.

Steek hem gewoon in je laptoptas als je klaar bent om te vertrekken en je voelt hem waarschijnlijk niet eens zitten. Hij is bovendien ook ideaal voor thuiswerk.

4. Logitech MX Anywhere 2S

Een muis voor meedere computers tegelijk

DPI: 200 tot 4.000 | Connectiviteit: Bluetooth en Unifying Receiver | Knoppen: 7 | Ergonomisch: Rechtshandig | Overige eigenschappen: Logitech Flow, Logitech Unifying Receiver, Logitech Easy-Switch

Verbinding met meerdere computers

Reisvriendelijk

Snelladen

Duur

Nogal klein

De compacte MX Anywhere 2S, een sterk verbeterde versie van de Logitech MX Anywhere 2, is door zijn kleine formaat gemakkelijk te onderschatten. Geef hem toch zeker een kans, want hij laat je snel zien hoe krachtig, veelzijdig en efficiënt hij is. Hij is de beste muis voor productiviteit, vooral voor onderweg. Deze muis is zit boordevol functies en biedt een naadloze workflow, omdat je gemakkelijk kunt schakelen tussen computers, feilloos kunt bewegen met je cursor en een volledige dag batterij kan halen na slechts 3 minuten opladen. En dat is nog maar het begin.

5. Microsoft Classic IntelliMouse

De terugkeer van een legende

DPI: 3.200 | Connectiviteit: Kabel | Knoppen: 5 | Ergonomisch: Rechtshandig | Overige eigenschappen: Klassiek design, instelbare knoppen

Stevig ontwerp

Responsief

Bekabeld

Hoewel het lijkt alsof al onze randapparatuur wordt uitgerust met onnodige verlichting of in vreemde vormen wordt gegoten, zijn er nog steeds een aantal muizen die je serieus kunt nemen als je ze ziet.

De Microsoft Classic Intellimouse heeft een klassiek design en aantrekkelijke witte verlichting. De sensor heeft hier ook een upgrade gekregen, waardoor gebruikers de DPI kunnen opvoeren tot 3.200. Hij is niet draadloos en nauwelijks gemaakt voor gaming, maar als je een oerdegelijk muis nodig hebt voor je werk, dan is de Microsoft Classic Intellimouse misschien wel de beste keuze.

6. Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse

Ziet er vreemd uit, maar werk goed

DPI: 1000 | Connectiviteit: USB | Knoppen: 5 | Ergonomisch: Verticaal | Overige eigenschappen: Geen

Goed tegen polsklachten

Goedkoop

Duimknoppen werken niet voor Mac

Niet erg verfijnd

Laat je niet voor de gek houden door het vreemde ontwerp en de vervelende tongtwister. De Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse ziet er niet fantastisch uit, maar daar gaat het natuurlijk niet om bij een muis. Vanaf het moment dat je deze muis gaat gebruiken, weet je dat het de beste muis voor jou is. Hij is natuurlijk iets goedkoper gebouwd dan andere ergonomische muizen. Hij blijft wel een goedkope manier op polsklachten te voorkomen.

7. Apple Magic Mouse 2

Apple doet het graag anders

DPI: 1300 | Connectiviteit: Bluetooth | Knoppen: 0 | Ergonomisch: Links- en rechtshandigen | Overige eigenschappen: Multi-touch

Ziet er fantastisch uit

Multi-touch is handig

Duur

Niet voor iedereen comfortabel

Als Apple niet bezig is met het maken van dure smartphones en nog duurdere pc's zoals de nieuwe Mac Pro 2019, werkt het aan een van de meest vreemde muizen die we ooit hebben gezien.

Als je de specificaties van de Magic Mouse 2 dubbel moet bekijken, dan ligt dat niet aan jou, want de muis heeft inderdaad geen fysieke knoppen. Deze muis wordt volledig aangestuurd door gebaren, waardoor hij alle voordelen van een trackpad heeft, maar ook van een muis.

8. Logitech MX Vertical

Navigatie en comfort

DPI: 4.000 | Connectiviteit: Bluetooth & USB-C | knoppen: 6 | Ergonomisch: Rechtshandigen | Overige eigenschappen: Ergonomisch gebouwd, Easy-Switch en Flow, snelladen, knop voor cursorsnelheid

Comfortabel design

Vier maanden batterij

Duur

Als je op zoek bent naar een uiterst comfortabele muis die je werkdag iets minder zwaar maakt, dan heb je een exemplaar nodig zoals de Logitech MX Vertical. Hij is een goed voorbeeld van wat deze muizen kunnen.

Zoals de naam al aangeeft, is het een verticale muis, maar hij voelt eigenlijk veel natuurlijker aan in je hand dan je zou denken. Plus, hij helpt de hoeveelheid stress te verminderen die je moet uitoefenen op je pols en handspieren. Als extra bonus is er een handig knopje aan de bovenkant waarmee je naadloos kunt wisselen tussen verschillende computers voor een nog naadlozer productiviteitsproces.

9. Logitech MX Ergo Wireless

Een briljante ergonomische muis

DPI: 512 – 2048 | Connectiviteit: Bluetooth en 2.4GHz wireless | Knoppen: 8 | Ergonomisch: Rechtshandig | Overige eigenschappen: Trackbal, Logitech Flow, precisiemodus

Comfortabel design

Nauwkeurige trackbal

Geen versie voor linkshandige

De Logitech MX Ergo Wireless is een vreemde eend in een industrie die vol zit met optische lasermuizen. Daardoor charmeert hij zeker gebruikers die nog niet helemaal zijn overgestapt op nieuwste technologie. Met de optie om hem plat te leggen of onder een hoek van 20 graden te gebruiken, is deze muis comfortabel op zijn eigen manier en de beste muis als je op zoek bent naar veelzijdigheid.

10. Razer DeathAdder Chroma

Wanneer gewoontjes niet goed genoeg is

DPI: 10.000 | Connectiviteit: USB | Knoppen: 5 | Ergonomisch: Rechtshandig | Overige eigenschappen: RGB-verlichting

Heel comfortabel

Heel nauwkeurig

Software kan beter

Lichtjes zijn niet heel nuttig

Razer-producten zijn niet voor iedereen. Ze spreken een publiek aan dat geniet van het slanke industriële ontwerp van een Apple gadget, maar dan wel met een gamergerichte twist. Dat is vooral het geval met de DeathAdder Chroma, een muis die wordt geleverd met 16,8 miljoen LED-verlichte kleurenopties samen met een hypernauwkeurige 10.000 DPI-sensor.

