Beelden gelekt van de Motorola One Macro

Eerder deden er al geruchten de ronde over een nieuwe Motorola telefoon, genaamd de Motorola One Macro, en nu zijn de renders gelekt van het aankomende toestel. Daaruit blijkt dat hij er heel anders uit ziet dan de Motorola One Vision of One Action.

De beelden zijn afkomstig van Saudi retailer Extra, die online een lijst publiceerde over de smartphone. Die stond er overigens niet lang op, maar wel lang genoeg voor GSMArena om een screenshot te maken van de lijst.

Onlangs kregen we ook wat stukjes informatie te horen over de Motorola One Macro. Zo zou het toestel een relatief zwakke processorkracht hebben, met een lage benchmark score en een mid-range chipset, maar een vrij betrouwbare batterij van 4.000mAh.

De onderscheidende functie van de One Macro is zijn macrolens. Dit is een cameralens die wordt gebruikt om close-up foto's mee te nemen. De smartphone heeft in totaal vier lenzen, dat is hetzelfde aantal als bij de Motorola One Zoom.

Buiten de indrukwekkende functies (de camera en de batterij) en de niet zo indrukwekkende aspecten (de zwakke prestatie), is er niet veel meer bekend over de Motorola One Macro. Maar de nieuwe renders laten zien dat hij aan de betaalbare kant zit van de Motorola One reeks, dankzij een aantal specifieke functies.

Beoordelen op het uiterlijk

De screenshot van GSMArena (Image credit: Motorola)

De Motorola One Macro lijkt een traanvormige notch te hebben voor de frontcamera. Dit wordt gezien als een kenmerk van de wat meer betaalbare smartphones.

Er zit ook een vingerafdruksensor achteraan het toestel, terwijl de recent uitgebrachte Motorola One smartphones, zoals de Zoom, juist een

vingerafdruksensor in het scherm hebben. Dat is dan meer een functie die je op de premium handset ziet.

In plaats van een camera uitstulping, zoals al de andere Motorola One smartphones, heeft de One Macro er twee. In een van deze zit de belangrijkste sensor en in de lager geplaatste zitten de andere sensoren. Persoonlijk vinden wij het er niet heel mooi uitzien, maar smaken verschillen.

Met deze bijzondere ontwerpfuncties verwachten we dat de Motorola One Macro een betaalbare Moto smartphone zal zijn. Hoewel er natuurlijk nog niets zeker is, zonder een officiële aankondiging van Motorola.

Houd TechRadar in de gaten voor het laatste nieuws over de Motorola One Macro.