Barcelona vs Real Madrid live stream: bekijk El Clásico overal ter wereld

Het is Super Sunday vandaag met tal van internationale topwedstrijden, waaronder de fameuze El Clásico. Weet Koeman het tij te keren in de competitie óf zegevieren de toppers van Ancelotti? Wij vertellen je graag hoe je de Barcelona vs Real Madrid live stream waar dan ook ter wereld kunt bekijken.

Barcelona vs Real Madrid live stream

Het is nog niet het seizoen van Barcelona tot dusver. De ploeg van Ronald Koeman voelt de afwezigheid van Lionel Messi elke dag, en dat zie je terug op het veld. Gelukkig komen er ook belangrijke spelers terug van blessures, waarvan de belangrijkste zonder meer Ansu Fati is. De jonge sterspeler verlengde onlangs zijn contract tot 2027.

Barcelona vs Real Madrid live stream - waar en wanneer De competitiewedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid vindt plaats in het Camp Nou. De aftrap is op 24 oktober om 16:15 uur lokale tijd. Aangezien er geen tijdsverschil is tussen Spanje en de Benelux, begint de wedstrijd hier op hetzelfde tijdstip.

De matige prestaties van Barcelona zorgen voor druk op de positie van de Nederlandse coach. Een winst in El Clásico zou ervoor zorgen dat Koeman weer iets meer krediet heeft bij de directie, maar ook bij de fans.

Real Madrid bezet momenteel een tweede plaats in La Liga (met één wedstrijd minder gespeeld dan nummer 1 Sociedad), en je kunt gerust stellen dat Ancelotti de boel iets beter op orde heeft. Met name Benzema heeft het de laatste maanden op zijn heupen. De Fransman scoort aan de lopende band. Van zo'n spits kan Barcelona op dit moment alleen maar dromen.

Toch moeten de troepen van Ancelotti waken voor onderschatting. Tijdens El Clásico komen er altijd extra krachten vrij bij spelers. Als ook het publiek (dat weer welkom is) erachter gaat staan, staat Real Madrid echt in het hol van de leeuw. Het belooft hoe dan ook een zinderende wedstrijd te worden, ook zonder Lionel Messi.

Lees verder om erachter te komen hoe je El Clásico overal ter wereld kunt zien.

Gebruik een VPN om El Clásico buitenshuis te kijken

Ben je niet thuis, maar in een land ver van je oude vertrouwde plek? Raak dan niet in paniek; dankzij een VPN kun je de voetbalwedstrijden waar dan ook ter wereld bekijken. Bonus: het is heel makkelijk in gebruik.

Image Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. TechRadar heeft honderden VPN-diensten getest, en NordVPN is naar onze mening een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde Black Friday-deal voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts nog geen 3 euro per maand (en ontvang drie maanden gratis). Bevalt de dienst je niet? NordVPN hanteert een geld-terug-garantie van 30 dagen. Vergeet overigens niet dat een VPN voor veel meer gebruikt kan worden dan enkel het kijken van voetbal; van het deblokkeren van websites tot het bekijken van Netflix-content die officieel niet in jouw land beschikbaar is, en van extra veilig winkelen in een webshop tot online bankieren.

Stream Barcelona vs Real Madrid live in Nederland