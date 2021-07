Arlo Pro 4 is een beveiligingscamera met nog snellere connectiviteit

Na de Arlo Pro 3 komt het bedrijf achter slimme beveiligingsoplossingen met de vernieuwde Arlo Pro 4. Voor deze slimme beveiligingscamera is niet langer een SmartHub benodigd.

De Arlo Pro 4 kan snel en gemakkelijk met wifi worden verbonden en ingesteld. De camera is daarnaast volledig kabelvrij en te bedienen met de Arlo-app. De Pro 4 is via een magneet aan de houder te bevestigen, waardoor je hem in verschillende hoeken kunt plaatsen.

Dankzij de 2K-resolutie met ondersteuning voor HDR moet de Arlo Pro 4 voor gedetailleerde beelden zorgen. Volgens Arlo kun je tot wel 12 keer inzoomen, zonder daarbij kwaliteitsverlies op te merken. Dat moet helpen bij het identificeren van een verdacht persoon. Daarnaast heeft de Pro 4 een kijkhoek van 160 graden.

(Image credit: Arlo)

Zoals bij andere slimme camera's van Arlo het geval is, stuurt de Arlo Pro 4 waarschuwingen naar jouw smartphone wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Bij een mogelijke indringer kun je de ingebouwde sirene (automatisch of handmatig via de app) laten afgaan om de persoon weg te jagen.

Ook beschikt de Arlo Pro 4 over een felle verlichting die 's avonds en 's nachts aan kan gaan om ongewenste personen af te schrikken. Door de ingebouwde microfoon en luidspreker ben je in staat om de omgeving van de camera te beluisteren of een gesprek te voeren.

Via het abonnement Arlo Smart is de Arlo Pro 4 in staat om onderscheid te maken tussen mensen, dieren, voertuigen en pakketjes. Ook kunnen video's hierdoor in de cloud worden opgeslagen, waarna je ze altijd en overal kunt terugkijken via de Arlo-app.

De Arlo Pro 4 is beschikbaar voor een adviesprijs van 249,99 euro. De slimme beveiligingscamera is te bestellen via verschillende online retailers.