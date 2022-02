'Apple MacBook Pro 13 inch met M2 komt tegen einde van 2022'

Als we Mark Gurman, tech-reporter bij Bloomberg, mogen geloven, dan kunnen we in november van 2022 de volgende generatie MacBook Pro-laptops met M2-chip verwachten. Hij stelt dat Apple van plan is om een nieuw startmodel van de MacBook Pro te lanceren, en daarmee de 13-inch MacBook Pro met M1 van 2020 te vervangen.

Gurman deelde de details over deze stelling in zijn Power On-nieuwsbrief, die door 9to5Mac werd opgepikt. Daarin anticipeert hij dat de MacBook niet enkel de nieuwste generatie chips van Apple zal introduceren, maar dat de laptop ook zonder Touch Bar komt, net als de 14 inch en 16 inch-modellen. Dat zou het officiële einde zijn voor de controversiële Touch Bar in producten van Apple.

"Ik verwacht dat het nieuwe standaardmodel van de MacBook Pro net als de high-end MacBook Pro's zijn Touch Bar laat vallen, maar de belangrijkste verschillen zullen de minder kwalitatieve displays, processors en opslag zijn, en geen ProMotion of MiniLED", aldus Gurman. "Het wordt een van de vele Macs met een M2-chip, waaronder de opfrissingen aan de 24 inch Mac, het startmodel van de Mac Mini en herwerkte MacBook Air."

Zoals Gurman aanhaalt, zou dit mogelijke MacBook Pro-model ook enkele geliefde functies van de huidige 14 inch- en 16 inch-modellen laten vallen, waaronder het 120Hz MiniLED ProMotion-scherm, en zou het ook de opslag en rekenkracht wat naar beneden halen. Dit compromis houdt wel in dat minstens één toestel binnen de MacBook Pro-reeks relatief betaalbaar blijft, maar het is nog onduidelijk of dit nieuwe model ook functies bevat zoals een ingebouwde HDMI-poort en SD-kaartlezer.

Omdat deze voorspellingen nog niet door een officiële bron zijn ondersteund, raden we je dus aan om alles voorlopig nog even met wat korreltjes zout te nemen. Als de informatie klopt, dan krijgen we niet enkel een nieuwe generatie SoC (Systeem-op-Chip) te zien, maar tegen het einde van het jaar ook nieuwe toestellen binnen de iMac, Mac Mini en MacBook Air-reeksen.

Analyse: voor wie wordt deze nieuwe MacBook Pro gemaakt?

De MacBooks met M1-chip wisten in 2021 wel de nodige aandacht te trekken, dus het is dan ook logisch dat we uitkijken naar de mogelijke prestatieboosts van de nieuwe generatie. Dit gezegd hebbende is de huidige 13-inch MacBook Pro wel een beetje een randgeval dat geen bepaald publiek dient, wat bij de andere toestellen in de Mac-familie wel het geval is.

Het komt met dezelfde M1 SoC en opslag en geheugen-configuraties die je in de MacBook Air kan vinden, en de prestatieboost is eerder middelmatig. Dat zorgt ervoor dat jouw vereisten ergens tussen de M1 MacBook Air (die momenteel op de top van onze aanbevolen laptops staat) en sterkere 14 inch en 16 inch-MacBook Pro-laptops met de nieuwe M1 Pro of M1 Max-chips vallen.

Het wordt allemaal verwarrender met het nieuws dat dit MacBook Pro-instapmodel enkele van de beste functies van zijn grotere en sterkere soortgenoten misloopt. Deze zorgen er in de eerste plaats al voor dat ze de naam 'Pro' waardig zijn, samen met hun grotere opslag en hoeveelheid RAM-geheugen.

Het enige grote verschil tussen de M1-chips in de huidige 13-inch MacBook Pro en MacBook Air zijn lichtjes betere graphics en koeling. Het is zeker een beter toestel, maar het verschil in prestaties is te klein om mensen voor het Pro-model te laten kiezen in plaats van de meer betaalbare MacBook Air.

Als dit nieuwe MacBook Pro-model de Touch Bar en het ProMotion Display laat vallen, dan hopen we enkel dat andere functies van de grotere MacBook Pro-modellen nog wel blijven, waaronder de re-introductie van poorten zonder bijkomende kosten. Het gebrek aan ingebouwde poorten is geen goed nieuws voor de toegankelijkheid van de huidige 13 inch M1 op de creatieve markt, dus een verlies van een MiniLED-display voelt als een geschikt compromis als we daarvoor niet steeds op een dongle moeten vertrouwen.